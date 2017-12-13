إقبال على مبيعات المرحلة الثالثة من «وترز إج» بجزيرة ياس

سيد الحجار (أبوظبي)

بدأت شركة الدار العقارية أمس، عمليات بيع 344 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع «وترز أج» بجزيرة ياس، وذلك بعد نجاحها في بيع نحو 892 وحدة سكنية عبر مرحلتين.

وتبدأ أسعار الأستوديو بالوحدات الجديدة من 500 ألف درهم، والشقق ذات الغرفة الواحدة من 800 ألف درهم، والغرفتين 1,1 مليون درهم، والثلاث غرف من 1,65 مليون درهم.

ويتألف «وترز إج» من 2255 وحدة سكنية ضمن 13 مبنى سكنياً بتكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم، ويمتد المشروع على مساحة تطوير تبلغ 252 ألف متر مربع.

وشهدت الساعات الأولى من بدء المبيعات بمركز مبيعات «الدار» في جزيرة ياس أمس إقبال المشترين على شراء الوحدات السكنية بالمرحلة الثالثة من المشروع، في ظل توفر شقق بأسعار تنافسية ومناسبة لذوي الدخل المتوسط، فضلاً عن توفر طرق سداد ميسرة ومتنوعة، منها إمكانية سداد 30% فقط خلال فترة الإنشاء، و70% عند التسليم، وكذلك فرص سداد 50% خلال الإنشاء و50% عند التسليم، والاستفادة بخصم 2%.