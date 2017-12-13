جاتـوزو يهدد دوناروما بالتدمير

مدريد (د ب أ)

قالت صحيفة «أ س» الإسبانية أن اللاعب الدولي الإيطالي السابق جينيرو جاتوزو نجح في إحداث أثر كبير داخل نادي إيه سي ميلان رغم أنه لم يخُض مع الفريق كمدير فني سوى ثلاث مباريات فقط.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب السابق المعروف بتقلباته المزاجية مني بهزيمة واحدة وحقق تعادلاً وانتصاراً في تلك المباريات الثلاث التي خاضها منذ مجيئه إلى سان سيرو، معقل نادي ميلان، وحقق جاتوزو الفوز في المباراة الأخيرة أمام بولونيا 2 - 1 بفضل هدف قاتل للاعب جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 76.

ولكن عدسات التصوير التليفزيونية رصدت جاتوزو، وهو يوجه تهديدات لحارس فريقه الصاعد جيانولويجي دوناروما قائلاً له: «افعل ما أقوله لك أو سوف أدمرك في باقي الأسبوع».

وأكدت «أ س» أن الحارس الشاب لم ينظر إلى تهديدات مدربه بشكل سيئ، وأوضحت أنه تلقى هذا التوبيخ لأنه لم يبدأ إحدى الهجمات بالشكل الذي كان يرغب به جاتوزو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن جاتوزو كان ينوي تكليف دوناروما بمهام إضافية خلال تدريبات الفريق اللاحقة على المباراة كنوع من العقاب، ولكن لحسن طالع الحارس الشاب فاز إيه سي ميلان باللقاء ليفلت من هذا المصير.

وعند سؤاله عن الواقعة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، اعتذر جاتوزو وأكد أن شخصيته لا تتغير مع الجميع، وقال: «أشعر دائماً بالتوتر حتى عندما ألعب كرة القدم مع ابني، ولكن في الحقيقة الجلوس على مقعد المدير الفني يزيد الأمر إثارة».