«نون» تطلق عملياتها في السعودية

الرياض (الاتحاد)
تباشر «نون»، للتسوق الإلكتروني، تقديم خدماتها للعملاء في المملكة العربية السعودية، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المملكة.
وتقدم «نون» مجموعة متنوعة ومميزة من المنتجات والعروض التي تلبي احتياجات الحياة العصرية وتلاقي تطلعات المستهلكين السعوديين، في الوقت الذي تتعاون فيه الشركة مع رواد القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على زيادة حصتها في سوق التجارة الإلكترونية بالمنطقة.
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وفي أعقاب الإطلاق الناجح لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، تحتفل «نون» ببدء عملياتها في المملكة العربية السعودية مع حملة خاصة تتضمن عروضاً استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات.