«نون» تطلق عملياتها في السعودية

الرياض (الاتحاد)

تباشر «نون»، للتسوق الإلكتروني، تقديم خدماتها للعملاء في المملكة العربية السعودية، في خطوة تمهد لمرحلة جديدة في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المملكة.

وتقدم «نون» مجموعة متنوعة ومميزة من المنتجات والعروض التي تلبي احتياجات الحياة العصرية وتلاقي تطلعات المستهلكين السعوديين، في الوقت الذي تتعاون فيه الشركة مع رواد القطاع والشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على زيادة حصتها في سوق التجارة الإلكترونية بالمنطقة.

وقال محمد العبار، مؤسس «نون»: «تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والرقمي انطلاقاً من رؤية السعودية 2030. وتقدم «نون» سوقاً رقمية حيوية تركز على تلبية احتياجات العملاء وتدعم السوق المحلية عبر تجربة تسوق جديدة ومبتكرة. ويسهم الشباب السعودي بدور جوهري في عمليات الشركة التي تحظى أيضاً بدعم تجار التجزئة السعوديين والإقليميين الذين يقدمون باقة واسعة من المنتجات المناسبة لاحتياجات المجتمع السعودي، بالإضافة إلى دور «نون» في منح رواد الأعمال السعوديين بما في ذلك المشاريع الناشئة فرصة المشاركة بدور فعال في منظومة العمل الرقمية التي تشهد اليوم نمواً متسارعاً».

وفي أعقاب الإطلاق الناجح لعملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، تحتفل «نون» ببدء عملياتها في المملكة العربية السعودية مع حملة خاصة تتضمن عروضاً استثنائية على مجموعة واسعة من المنتجات.