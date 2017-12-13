%1.6 التضخم في أبوظبي ‬خلال 11 شهراً

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 1.6%، حيث بلغ الرقم القياسي 107.9% للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، مرتفعاً من مستوى 106.3% للفترة نفسها من عام 2016، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي.
وتناول التقرير الذي أصدره المركز، التغير النسبي في أسعار المستهلك خلال نوفمبر 2017، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال نوفمبر 2017 بنسبة 0.2% مقارنة بأكتوبر 2017.
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أما تأثير المجموعات المنخفضة، فقد تصدرته مجموعة «الترويح والثقافة»، التي تراجعت أسعارها بنسبة 6.9% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت هذه المجموعة في تخفيض معدل الارتفاع بنسبة 20.0%.
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وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 46.9% من مجمل الارتفاع المسجل في معدلات الأسعار في الإمارة، الذي بلغت نسبته 1.6% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.8% ومنطقة الظفرة بنسبة 7.4% من مجمل الارتفاع المرصود خلال الفترة نفسها.