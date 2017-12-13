%1.6 التضخم في أبوظبي ‬خلال 11 شهراً

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 1.6%، حيث بلغ الرقم القياسي 107.9% للأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، مرتفعاً من مستوى 106.3% للفترة نفسها من عام 2016، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي.

وتناول التقرير الذي أصدره المركز، التغير النسبي في أسعار المستهلك خلال نوفمبر 2017، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ‬كما ‬ارتفع ‬الرقم ‬القياسي ‬لأسعار ‬المستهلك ‬خلال نوفمبر ‬2017 ‬بنسبة ‬0.2% ‬مقارنة ‬ب‬أكتوبر ‬2017.

وساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بأكبر نسبة (42%) في الارتفاع الذي حدث خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.9%، وتلتها مجموعة «النقل»، التي ساهمت بنسبة 34.6% من مجمل معدّل الارتفاع المسجل خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 بالمقارنة مع بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.9%.

أما تأثير المجموعات المنخفضة، فقد تصدرته مجموعة «الترويح والثقافة»، التي تراجعت أسعارها بنسبة 6.9% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت هذه المجموعة في تخفيض معدل الارتفاع بنسبة 20.0%.

ورصد تقرير مركز الإحصاء ارتفاعاً بنسبة 1.9% في معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحتي الرفاه «الدنيا» و«المتوسطة» خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، في حين ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.3%. وبتفصيل النتائج حسب نوع الأسرة، أورد التقرير ارتفاعاً بنسبة 2.0% في أسعار المستهلك للأسر المواطنة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما أثّر الارتفاع العام في أسعار المستهلك على الأسعار في شريحتي الأسر غير المواطنة والأسر الجماعية، فارتفعتا بنسبة 1.3% لكلٍ.

وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 46.9% من مجمل الارتفاع المسجل في معدلات الأسعار في الإمارة، الذي بلغت نسبته 1.6% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.8% ومنطقة الظفرة بنسبة 7.4% من مجمل الارتفاع المرصود خلال الفترة نفسها.