«اتصالات» تطلق منصة توفر للشركات الحلول الرقمية

دبي (وام)

أعلنت «اتصالات» أمس، عن أول منصة شاملة توفر الحلول والتقنيات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وتمكنهم من الاطلاع على التقنيات الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة المكتبية في متجر «شرف دي جى» الرئيس بإماره دبي، داخل مركز تايمز سكوير سنتر على شارع الشيخ زايد.

وأصبح بإمكان الشركات الآن تجربة خدمة Business in a Box والحصول على جميع احتياجات أعمالهم، بما في ذلك الأجهزة المكتبية من دون دفعة مقدمة من مكان واحد. وقال عصام محمود، القائم بأعمال نائب الرئيس الأول للأعمال الصغيرة والمتوسطة في اتصالات، «أصبح من الضرورة أن تتكيف الشركات مع الحلول والأدوات المتخصصة لتوسيع فرصها الاقتصادية والابتكار.. ومن خلال هذه الخدمة عملنا على مساعدة هذا القطاع الاستراتيجي للارتقاء بأعمالهم».

وأعرب عن فخر اتصالات بتقديم أول منفذ يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة لتجربة خدمة Business in a Box في دولة الإمارات.