الإمارات تدرس إصدار تشريع للعملات الرقمية

حسام عبدالنبي (دبي)

تدرس وزارة المالية تطوير تشريع أو نظام معين بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، للاستفادة من التطورات الحاصلة في تداول العملات الرقمية مثل «بيتكوين» وغيرها، حسب يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والذي أكد في تصريحات للصحفيين على هامش فعالية إعلان وزارة المالية عن الشراكة الاستراتيجية مع «فينوفايت الشرق الأوسط»، أن الهدف يتمثل في إيجاد إطار يساهم في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وحماية الأطراف التي تتعامل بالعملات الافتراضية في الوقت ذاته.

وتوقع الخوري، أن يتم تشكيل منظومة متكاملة تحكم آلية التعامل مع هذه العملات الافتراضية في العام المقبل، مشيراً إلى أن المشروع وضع إطاراً قانونياً عالمياً لتقنين المعاملات المالية الإسلامية بتوجيه من مجلس الوزراء الموقر وبالتنسيق مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والمصرف المركزي لا يزال في طور التحضير والدراسة.

وبالإشارة إلى تذليل العقبات أمام الشركات للتسجيل بضريبة القيمة المضافة، قال الخوري، إن «الهيئة الاتحادية للضرائب» أكدت جاهزيتها التامة لتلقي طلبات تسجيل الشركات، كما أعلنت عن توفير بدائل ذكية للمساهمة في استخراج الأرقام الضريبية، مشيراً إلى استجابة الشركات تجاه عمليات التسجيل وبصورة جيدة.

وقال الخوري، خلال كلمته، إن قطاع التكنولوجيا المالية «فينتك» في الإمارات دخل مرحلة نمو وتطور جديدة هذا العام. وأكد التزام وزارة المالية بمواصلة دعم واستكشاف سبل تعزيز الابتكار داخل الحكومة وتوفير التمويل على نطاق أوسع، معتبراً أن مؤتمر «فينوفايت الشرق الأوسط» الذي ينعقد للمرة الأولى في المنطقة العربية في دبي يعد دليلاً واضحاً على أن الإمارات رسخت مكانتها كأحد أهم مراكز الابتكار في العالم وداعماً أساسياً لتسريع نمو قطاع التقنيات المالية في المنطقة.