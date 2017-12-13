رودولفو: حاجة المنافس للفوز لن توقفنا

معتصم عبدالله (دبي)

وصف الأرجنتيني رودولفو، مدرب الوصل، مباراة الغد أمام مضيفه الوحدة، ضمن الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي، بالمهمة في ظل طموح «الأصفر» المعتاد في الفوز وحصد النقاط الثلاث، وقال: «نلعب أمام منافس قوي، وهو بحاجة ماسة للفوز أيضاً من أجل تحسين موقعه الحالي في ترتيب المجموعة، وفي المقابل رغبتنا قوية في التمسك بالصدارة في الطريق نحو ضمان التأهل المبكر لربع النهائي».

ولفت إلى اختلاف مواجهة الليلة عن المباراة الأخيرة في دوري الخليج العربي، والتي انتهت بتفوق الوصل 2-1، وقال: «لكل مباراة حالتها الخاصة، ونعول على رغبتنا الجادة في الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية لإكمال مشروع الفريق الطموح في كل المسابقات»، مضيفاً أن المباراة المرتقبة أمام العنابي ستكون «هجومية بحتة» من واقع أداء الفريقين المفتوح.

وحول تأثير غياب الرباعي الدولي مع قائمة الأبيض علي سالمين، الحارس سلطان المنذري، سالم العزيزي، عبدالرحمن قال: «سعيد بانضمام الرباعي لقائمة المنتخب الأول، والوضع الحالي يعكس اجتهاد اللاعبين وجهودهم على مستوى الفريق، وأتمنى أن يزيد عدد لاعبي فريقي مع المنتخب إلى أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة».