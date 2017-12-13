الحمرية يواجه النصر.. وكلباء يلاقي البطائح

الشارقة (الاتحاد)

تستكمل اليوم مباريات الجولة السابعة من دوري كرة الصالات، في السابعة مساء يلتقي الحمرية مع النصر على ملعب الأول، ويلعب البطائح مع اتحاد كلباء على صالة نادي الذيد في المنطقة الوسطى.ويطمح فريق النصر إلى العودة من الحمرية بنقاط المباراة كاملة، للمحافظة على موقعه في الواجهة ولأجل القفز إلى المركز الثاني، حيث يمتلك النصر 12نقطة، أما فريق الحمرية، فهو الفريق الوحيد الذي خسر جميع مبارياته في الدوري، وسيعمل لاعبو الفريق على بذل أقصى الجهود لتعديل أوضاع الفريق بتحقيق نتيجة إيجابية على أقل تقدير، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير من دون رصيد.

أما مباراة البطائح مع ضيفه اتحاد كلباء، فتعتبر مهمة للفريقين، لأجل تعويض خسارتهما السابقة، فقد تجرع كلباء الخسارة من النصر في الأسبوع الماضي بنتيجة 3-2، فيما خسر البطائح من دبا الحصن 4-1، ويطمح أي من الفريقين إلى حصد نقاط المباراة كاملة، خصوصاً وأن فريق البطائح أصبح يشكل عقدة كبيرة أمام نمور كلباء بعد النتائج الإيجابية للفريق أمام «النمور» في بطولة كأس الاتحاد. ويحتل اتحاد كلباء المركز الثالث الرابع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل البطائح المركز الثامن وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، وفوزه اليوم يجعله متساوياً في النقاط مع فريق كلباء.