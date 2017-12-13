«الاتحاد للطيران» تشغل «بوينج دريملاينر» إلى الدار البيضاء

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم الاتحاد للطيران تشغيل طائرتها الرائدة طراز بوينج 787 دريملاينر لخدمة رحلاتها بين أبوظبي والدار البيضاء، اعتباراً من الأول من مايو 2018. وستكون الدار البيضاء أولى وجهات منطقة شمال أفريقيا التي تخدمها طائرة الاتحاد للطيران المتطورة من الجيل التالي، التي تستمر بوتيرة متسارعة في أن تصبح العمود الفقري لأسطول طائرات الشركة للرحلات طويلة المدى من أبوظبي.

وستحل «787 دريملاينر» محل «إيرباص A330» التي يتم استخدامها حاليا لتشغيل الرحلة اليومية للشركة على هذه الوجهة، لتوفر طاقة استيعابية إضافية للشحن.

ومن المقرر أن تعدل الناقلة جدول الرحلات مع إدخال «787 دريملاينر» لخدمة رحلات الدار البيضاء مع الاستمرار في توفير مواعيد رحلات ملائمة من وإلى المدينة، التي تعد إحدى المراكز التجارية المهمة بالمغرب. وستحافظ الاتحاد للطيران على موعد الوصول في الصباح الباكر لرحلتها، مع تعديل موعد رحلة العودة لتصبح في منتصف الصباح، بما يساهم في تحسين الربط إلى شبكة أوسع من الوجهات على امتداد آسيا وأستراليا، بما في ذلك هونج كونج، وكوالالمبور، وملبورن، وبيرث، وسنغافورة، وسيدني، وطوكيو.

وتشغّل الاتحاد للطيران حاليا 18 طائرة من طراز «بوينج 787-9 دريملاينر» من أبوظبي إلى 17 وجهة على مستوى العالم، تشمل عمّان، وأمستردام، وبكين، وبيروت، وبريزبن، ودوسلدورف، ومدريد، وملبورن، وناغويا، وبيرث، والرياض، وسول، وشنغهاي، وسنغافورة، وطوكيو، وواشنطن العاصمة، وزيورخ. وبدءاً من 25 مارس 2018، ستصبح جنيف أحدث وجهات الشركة في أوروبا التي يتم تشغيلها بالطائرة طراز «بوينج»787.