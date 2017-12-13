«الاقتصاد» تنظم فعالية للابتكار الحكومي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الاقتصاد فعالية «هاكاثون» للابتكار الحكومي مؤخراً، بمشاركة 60 موظفاً بالوزارة، من مختلف الدرجات والتخصصات الوظيفية، برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد.

وتقوم فكرة هذا النوع من الفعاليات المعروفة باسم «هاكاثون» على الجمع بين أصحاب المهارات المختلفة بهدف ابتكار حلول تكنولوجية في وقت قصير وبتكلفة منخفضة وبشكل مستمر، وكذلك نشر ثقافة الابتكار داخل المؤسسة. ويهدف «الهاكاثون» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد إلى تمكين المشاركين من تجربة أدوات حديثة في الابتكار وتعلم وممارسة مهارات شخصية في مجال الإبداع والابتكار.

يأتي تنظيم الحدث ضمن مبادرات فريق الابتكار بالوزارة والرامية نحو بناء قدرات الموظفين في ابتكار حلول للتحديات والتنافس لطرح أفكار إبداعية وتجربة تقنيات جديدة لتطوير الخدمات واكتساب مهارات ومعارف جديدة.

شملت الفعالية التي أقيمت على مدار يومين، تشكيل فرق وتنظيم عدد من الأنشطة الجماعية تخاطب جوانب معرفية وتجارب تكنولوجية وعملية، من خلال تناول جلسات حول الابتكار الحكومي ومهارات القوة الناعمة، وتمارين حول سبل الاستعانة بالأدوات الابتكارية في العمل، واختبار تجربة العمل وفق أسلوب الشركات الناشئة المبتكرة، وتنظيم استوديو الابتكار، وغيرها من الممارسات المحفزة للأفكار الإبداعية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن الابتكار أصبح ضرورة لاستيفاء متطلبات النمو، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والتقنية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

وأشار الوزير إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً متميزاً في تأسيس بنية داعمة لاحتضان ونمو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في ضوء رؤيتها المستقبلية الطموحة للتحول نحو اقتصادي تنافسي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.