بوتين يدعو للتفاوض بشأن القدس

القاهرة (وكالات)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في القاهرة إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية فوراً للتفاوض حول كل القضايا، «بما فيها وضع القدس».

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي،إنه يرى «ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة حول كل القضايا المتنازع عليها، بما فيها وضع القدس». وكان بوتين يشير بذلك بشكل غير مباشر إلى معارضته لقرار الرئيس ألأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وأضاف بوتين، موضحا موقفه، «لابد من اتفاقات (للسلام) عادلة وطويلة المدى تحقق مصالح الطرفين» ،مشددا على أن موسكو تعتبر «كل ما يستبق نتائج المفاوضات (بين الطرفين) عديم الجدوى». من جهته، قال السيسي، إن محادثاته مع الرئيس الروسي تطرقت إلى الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، «وما لتلك التطورات من آثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة». وتابع، «أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط».