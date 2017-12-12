محمد بن راشد: الإمارات تستثمر في قدرات الإنسان

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن التوازن بين الجنسين يعد أحد الملفات المهمة في الأجندة الوطنية و«رؤية الإمارات 2021» التي تسعى إلى منح فرص متكافئة للمرأة والرجل في المجالات كافة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة، ويسهم في تحقيق التزامات الدولة بأهداف التنمية المستدامة 2030. وقال سموه:«إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، تعمل على الاستثمار في قدرات الإنسان وتعتبر أن المرأة والرجل شريكان أساسيان في تحقيق التنمية بمجالاتها كافة من دون تفرقة بينهما، مواصلة للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في تمكين المرأة، ما رسخ لمفهوم التوازن بين الجنسين منذ تأسيس الدولة من خلال تهيئة المناخ الداعم الذي يمكن جميع أفراد المجتمع من الإسهام بصورة إيجابية في تحقيق رفعة الإمارات وتقدمها وازدهارها. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته في أن مؤسسات القطاعين العام والخاص تشارك قيادة وحكومة الإمارات رؤيتها وطموحاتها للمستقبل بما يعود بالخير والسعادة على الشعب الإماراتي ويعزز مكانة الدولة عالميا.

وأشار سموه إلى أن الوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الرائدة عالميا بمؤشرات التنافسية العالمية للتوازن بين الجنسين يعد واحدا من الأهداف الرئيسة للفترة المقبلة وأن ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يقود إلى الحفاظ على مجتمعنا متلاحما وفي الوقت نفسه يعزز اقتصاد الدولة.

جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بـ« مؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2017» والذي يشمل ثلاث فئات هي، أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

الفئات المكرمة