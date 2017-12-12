ألمانيا تكشف حسابات تواصل اجتماعي صينية للتجسس

برلين (رويترز)
نشر جهاز مخابرات ألماني تفاصيل حسابات تواصل اجتماعي يقول إنها واجهات فتحتها المخابرات الصينية لجمع معلومات شخصية عن مسؤولين وساسة ألمان. واتخذ جهاز المخابرات الداخلية الألماني خطوة غير معتادة بإعلان أسماء صفحات أفراد يقول إنها وهمية ومنظمات وهمية، وذلك لتحذير الشخصيات العامة من مخاطر تسريب معلومات شخصية مهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المخابرات، «أجهزة المخابرات الصينية تنشط على مواقع إلكترونية مثل (لينكد إن) وتحاول منذ فترة استقاء معلومات وإيجاد مصادر مخابرات بهذه الطريقة»، بما في ذلك السعي وراء معلومات عن عادات وهوايات واهتمامات الساسة.
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وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين أمس، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.