حزب المؤتمر الهندي يعين راهول غاندي رئيساً له

نيودلهي (أ ف ب)

أُعلن راهول غاندي، وريث العائلة السياسية الهندية العريقة، أمس، رئيساً لحزب المؤتمر المعارض، خلفاً لوالدته صونيا غاندي، بعد تكهنات لسنوات حول موعد تسلمه قيادة الحزب الذي اعتبر الأمر «مناسبة تاريخية».

وقال مولابالي راماشاندران، المسؤول الكبير في الحزب: «إن راهول (47 عاماً) لم يواجه أي منافسة على رئاسة الحزب الذي قادته عائلته على مدى أجيال». وقال راماشاندران للصحفيين من أمام مقر الحزب في نيودلهي: «أعلن راهول غاندي رئيساً منتخباً لحزب المؤتمر الوطني الهندي.. إنها مناسبة تاريخية». وأتى الإعلان بعد تكهنات لسنوات حول موعد تولي راهول رئاسة أكبر حزب معارض قاد الهند خلال أطول فترة منذ استقلالها في 1947، خلفاً لوالدته البالغة من العمر 71 عاماً. وشغل والد راهول غاندي، وجدته، ووالد جدته، منصب رئيس الحكومة. وهو يعد أبرز شخصيات حزب المؤتمر في السنوات الأخيرة.وينتمي راهول غاندي إلى سلالة نهرو-غاندي التي حكمت الهند لعقود من خلال حزب المؤتمر الذي تولى قيادته في أغلب الأوقات أحد أفراد السلالة، بدءاً بجواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. وشغل راهول منذ 2013 منصب نائب رئيسة الحزب، وقاد الحملة الانتخابية في الانتخابات الأخيرة.

وتعرض راهول لانتقادات كبيرة بسبب حملته الانتخابية التي افتقدت الحماس، وكانت الأسوأ في تاريخ الحزب الذي خسر أمام حزب ناريندرا مودي بهاراتيا جاناتا في الانتخابات العامة في 2014.ومذّاك خسر الحزب الانتخابات أمام الحزب الحاكم في العديد من الولايات، ما عرض راهول لمزيد من الانتقادات.إلا أن قلة في الحزب تجرأوا على توجيه انتقادات علنية للعائلة التي تقوده منذ أجيال.

وتتمتع والدته سونيا بنفوذ كبير في البلاد والحزب على الرغم من عدم توليها أي منصب حكومي.

وهي دخلت المعترك السياسي في 1998 عندما وافقت على تولي قيادة الحزب بعد اغتيال زوجها راجيف غاندي.

إلا أن تساؤلات كثيرة طاولت حالتها الصحية في 2011 عندما توجهت إلى الولايات المتحدة لعملية جراحية. ولطالما اعتبر راهول غاندي زعيماً متردداً، ويفتقر للكاريزما اللازمة لإعادة الدور الريادي للأسرة السياسية العريقة.

وكان مناصرون للحزب طالبوا بأن تلعب شقيقته بريانكا دوراً ريادياً، ولكنها لطالما رفضت ذلك. إلا أن مناصرين للحزب يقولون: «إن راهول أظهر حنكة سياسية كبيرة في السنوات الأخيرة».ويقود راهول حالياً الحملة الانتخابية في غوجارات، معقل مودي في غرب الهند، حيث يسيطر حزب بهاراتيا جناتا على السلطة منذ أكثر من 20 عاماً.