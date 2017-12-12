بيروت (رويترز)

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس، إنها أقامت مركزا للتنسيق المشترك مع الجيش العراقي لحماية منطقة الحدود المشتركة بعد طرد تنظيم «داعش» منها. واجتمع قادة (قسد) مع قادة الجيش العراقي أمس الأول، وقال بيان مشترك «ناقش الطرفان موضوع حماية أمن الحدود بين العراق وسوريا في المنطقة المتاخمة لمحافظة دير الزور، وكيفية القضاء على مرتزقة داعش بشكل نهائي في تلك المنطقة». وأضاف «قرر الجانبان تشكيل مركز للتنسيق المشترك لضمان أمن الحدود».

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي النصر في هجومها على مقاتلي تنظيم «داعش» في دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق. وركز الهجوم على السيطرة على أراض شرق نهر الفرات الذي يقسم المحافظة الغنية بالنفط. وتتوقع (قسد) مرحلة جديدة من حرب العصابات.