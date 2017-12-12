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«الدراسات الإسلامية» تطلق أسبوع اللغة العربية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

دبي (وام)

افتتح الدكتور محمد عبدالرحمن، مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية، فعاليات أسبوع اللغة العربية، الذي تنظمه الكلية احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية، بحضور عمداء الكلية ومساعديهم ورؤساء الأقسام العلمية وأساتذة الكلية وطلبتها. وشهد اليوم الأول افتتاح «مقهى القراءة »، فكرة الطالبة وفاء المخيني طالبة ماجستير لغة عربية وآدابها، بالتعاون مع الطالبات، وتتلخص فكرة المقهى في توفير ركن قرائي أكثر حيوية يشجع الطالبات على التحرر من أنظمة المكتبة الروتينية الأمر الذي سيخلق أجواء من المتعة خلال ساعات المطالعة بعيداً عن الكتاب الجامعي.

وأبدى الدكتور محمد عبد الرحمن سعادته بهذه الفكرة الرائعة من قبل الطالبات، مؤكداً أن الكلية ستدعمها بالسبل كافة لتوسيع فكرتها إلى مشروع أكبر.

     
 

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