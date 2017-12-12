أبوظبي (الاتحاد)

أسند الاتحاد الدولي مهمة إدارة مباراة الجزيرة وريال مدريد، في نصف النهائي، إلى الحكم البرازيلي ساندرو ريتشي «43 عاماً»، الحاصل على الشارة الدولية عام 2011. وقاد ريتشي العديد من اللقاءات المهمة على الصعيد العالمي، بما فيها مونديال البرازيل 2014.

ويساعد ريتشي مواطناه إيمرسون دي كارفالو ومارشيلو فان جاس.

يذكر أن ريتشي شغل العالم، بعدما رفع تقريراً رسمياً إلى الاتحاد الدولي، طلب فيه معاقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما وجه الأخير إهانات حادة إلى الطاقم الذي أدار مباراة «التانجو» مع تشيلي في تصفيات كأس العام خلال مارس الماضي، وتعرض «البرغوث» للإيقاف 4 مباريات.

وعلى صعيد مباراة جريميو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، تقرر أن يقودها الحكم الألماني فليكس بريش «42 عاماً»، الحاصل على الشارة الدولية منذ عام 2007، ويساعده مارك بورش وستيفان لوب، أما مباراة الوداد المغربي وأوراوا الياباني على المركز الخامس فيديرها الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر، ويساعده سيمون لونت وتيفيتا ماكسيني.