زيدان: «الملكي» لايعرف إلا الفوز

مراد المصري، عبد الله القواسمة (أبوظبي)
أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن الأعذار مرفوضة أمام فريقه، بغض النظر عن جدول المباريات المزدحم حالياً، وأن العودة إلى مدريد باللقب تعتبر الهاجس الذي لا يفارق مخيلة الفريق في كأس العالم للأندية بأبوظبي.
وجاء الحديث الأول لزيدان بعد وصوله إلى أبوظبي، وسط ترقب الجماهير خارج مقر الإقامة في فندق «الفور سيزون» ساعات طويلة، فيما حصل البعض منها على فرصة التصوير مع النجوم والتوقيع معهم، وقال «زيزو»: «لا نريد الأعذار، لدينا الوقت المناسب للتحضير لكل مباراة، كل مرة دخلنا في منافسة نجحنا بتحقيق اللقب هذا العام، وفي هذا الموسم تحديداً حققنا كأسي السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، وبالنسبة لنا كأس العالم للأندية بطولة مهمة، لن نلعب جولة في الدوري الإسباني هذا الأسبوع من أجلها، ولدينا هاجس أن نعود إلى الديار ونحن متوجون باللقب».
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وفيما يتعلق بالموسم الحالي، قال: «نشعر بالرضا وسعداء بسير الموسم حالياً، لكننا قادرون على النمو والتطور أكثر، الكل يريد من ريال مدريد أن يلعب جيداً ويحقق الفوز دائماً بتسجيل 4 أو 5 أهداف، إنه حلم أي شخص، لكن في النهاية هذا الأمر ليس سهلًا، كنت لاعباً وحالياً مدرباً، وأعلم جيداً أن حياة اللاعبين ليست سهلة».
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وفيما يتعلق بمسيرته كمدرب، قال: «تعلمت الكثير من المواقف، ليس التدريب فقط، ولكن على الصعيد التكتيكي والبدني، أحب أن أتعلم من اللاعبين وهم يتعلمون مني، من الطبيعي أن تكون مختلفاً بعد عامين من تدريب هذا الفريق، إن هذا عملي وأسعى أن أقوم به بأفضل طريقة ممكنة، ما أريده هو نفسه ما يريده الكل منا، وهو أن يحقق هذا النادي الألقاب كافة». ووجه زيدان رسالة للجماهير، وقال: «أشكر الجماهير على دعمهم دائماً للفريق، وهذا ما نريده في جميع الأوقات، خصوصاً اللحظات الصعبة، مع الجماهير فإننا قادرون على إنجاز أمور عظيمة، ونتمنى أن نحقق المزيد من النجاحات هذا العام أيضاً».