زيدان: «الملكي» لايعرف إلا الفوز

مراد المصري، عبد الله القواسمة (أبوظبي)

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن الأعذار مرفوضة أمام فريقه، بغض النظر عن جدول المباريات المزدحم حالياً، وأن العودة إلى مدريد باللقب تعتبر الهاجس الذي لا يفارق مخيلة الفريق في كأس العالم للأندية بأبوظبي.

وجاء الحديث الأول لزيدان بعد وصوله إلى أبوظبي، وسط ترقب الجماهير خارج مقر الإقامة في فندق «الفور سيزون» ساعات طويلة، فيما حصل البعض منها على فرصة التصوير مع النجوم والتوقيع معهم، وقال «زيزو»: «لا نريد الأعذار، لدينا الوقت المناسب للتحضير لكل مباراة، كل مرة دخلنا في منافسة نجحنا بتحقيق اللقب هذا العام، وفي هذا الموسم تحديداً حققنا كأسي السوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، وبالنسبة لنا كأس العالم للأندية بطولة مهمة، لن نلعب جولة في الدوري الإسباني هذا الأسبوع من أجلها، ولدينا هاجس أن نعود إلى الديار ونحن متوجون باللقب».

وأضاف زيدان: «المهمة لن تكون سهلة، في العام الماضي واجهنا صعوبات أمام منافسنا الياباني لكن نجحنا بحسم الأمور، لن نخوض مباريات سهلة، لكن لأننا ريال مدريد فإنه يجب علينا أن نحقق الفوز فقط، يجب أن نحضر لمبارياتنا ولا نلتفت للأعذار، بالنسبة لبرنامج المباريات المزدحم فإنه يجب علينا التفكير فقط بتحقيق نتائج جيدة، يجب أن نستعد بأقصى درجة من أجل أن نعود باللقب».

وفيما يتعلق بالموسم الحالي، قال: «نشعر بالرضا وسعداء بسير الموسم حالياً، لكننا قادرون على النمو والتطور أكثر، الكل يريد من ريال مدريد أن يلعب جيداً ويحقق الفوز دائماً بتسجيل 4 أو 5 أهداف، إنه حلم أي شخص، لكن في النهاية هذا الأمر ليس سهلًا، كنت لاعباً وحالياً مدرباً، وأعلم جيداً أن حياة اللاعبين ليست سهلة».

وأضاف: «إنه أمر طبيعي أن نمر بأوقات صعبة خلال الموسم، لكن ما حققناه لحد الآن اعتبره إيجابياً للغاية ومهماً، حققنا لقبين ونسعى نحو الثالث، ثم سنحصل على 6 أشهر للقتال على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا، المهمة لن تكون سهلة، هذا ما أخبر الجميع به، لكنْ حاضرون وندرك إننا قادرون على إنجاز أمور عظيمة مرة أخرى هذا العام».

وفيما يتعلق بمسيرته كمدرب، قال: «تعلمت الكثير من المواقف، ليس التدريب فقط، ولكن على الصعيد التكتيكي والبدني، أحب أن أتعلم من اللاعبين وهم يتعلمون مني، من الطبيعي أن تكون مختلفاً بعد عامين من تدريب هذا الفريق، إن هذا عملي وأسعى أن أقوم به بأفضل طريقة ممكنة، ما أريده هو نفسه ما يريده الكل منا، وهو أن يحقق هذا النادي الألقاب كافة». ووجه زيدان رسالة للجماهير، وقال: «أشكر الجماهير على دعمهم دائماً للفريق، وهذا ما نريده في جميع الأوقات، خصوصاً اللحظات الصعبة، مع الجماهير فإننا قادرون على إنجاز أمور عظيمة، ونتمنى أن نحقق المزيد من النجاحات هذا العام أيضاً».