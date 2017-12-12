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قوة الإرادة طريق الانتصارات الكبيرة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

«قوة الإرادة الطريق لتحقيق الانتصارات الكبيرة»

هذه الجملة منحوتة على جدران مدخل غرف الملابس، والطريق المؤدي إلى أرضية ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، فهل هي السر وراء الإنجازات الكبيرة لفخر أبوظبي دائماً؟.

الهولندي تين كات المدير الفني للفريق، عندما سألناه عن سر الإنجازات والروح القتالية التي يخوض بها الجزيرة مواجهاته دائماً، لم يجب بالكلمات، ولكنه أصر على أن يصطحبنا إلى أحد الجدران التي كتبت عليها هذه الجملة، وقال مشيراً إليها «هذا هو السر الحقيقي وراء ما نحققه من إنجازات وبطولات، فهي الدفاع دائماً لنا وللاعبين، الاتحاد وروح الفريق الواحد والشعور دائما أنك قوي بوجود زملائك هذا هو السر الحقيقي الذي لا يعرفه أحد».

وأضاف: «نستمتع عندما نقرأ هذه الجملة في كل يوم وفي كل مباراة حتى بعد أن تم نقل التدريبات إلى ملعب فندق قصر الإمارات حرصنا دائما أن تكون هناك حصة أو حصتان على الأقل للاعبين داخل الملعب حتى لا ينسوا هذه الجملة، وهذا المشهد الذي يذكرهم دائما بالقوة، وباللحظات الرائعة التي حملوا فيها درع الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك ما يتحقق من إنجازات حالية بالتواجد في نصف نهائي كأس العالم للأندية».

وتابع: «سعيد للغاية بالعمل ضمن هذه المنظومة الرائعة، والجزيرة محطة تاريخية في حياتي، وأعتقد أن العمل مع هذه المجموعة الرائعة من الشباب أمر يجعل أي مدرب يشعر بالسعادة، خصوصاً عندما يرى حالة الإصرار في عيون كل لاعب، وأيضاً عندما يتابع قتالهم داخل المستطيل الأخضر من أجل ناديهم، ومن أجل إنجازات تحفر اسمه في سجلات التاريخ المحلي والعالمي». ... المزيد
     
 

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