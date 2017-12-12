رومارينيو: نلعب كرة قدم وننسى مواجهة بطل أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

ارتسمت الفرحة على وجه البرازيلي رومارينيو، بعد الاحتفالات الكبيرة التي شهدتها غرفة تبديل ملابس الفريق، إثر الفوز على بطل آسيا أوراوا بهدف في الدور الثاني، وسبق لنجم الجزيرة أن عاش أجواء مماثلة قبل خمس سنوات عندما كان في صفوف كورينثيانز الذي فاز بنسخة 2012 ،على الرغم من أنه في تلك البطولة لم يشارك سوى في 15 دقيقة، وكبديل أيضاً في نصف النهائي أمام الأهلي المصري، إلا أن الحال تغيّر في البطولة الحالية بعدما تحوّل رومارينيو من بديل شاب إلى لاعب أساسي حمل آمال وطموحات الجزيرة في العرس العالمي للأندية.

تحدّث رومارينهو لموقع فيفا، بعد خروجه من غرفة ملابس فريقه عن هذا التحوّل الكبير في مسيرته الكروية، بالقول، «الأمر مختلف بين البطولتين. في عام 2012 لعبت فقط 15 دقيقة، ولكنها كانت تجربة لا تصدّق. الأمر مختلف حاليا، حيث إن لدي مكاناً أكبر في الفريق.. استطيع أن أسجّل الأهداف وأصنعها أيضاً».

وعلى الرغم من تسجيله لهدف الفوز في المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وصنعه لهدف علي مبخوت أمام أوراوا ريدز الياباني، فإن رومارينيو يقلّل من أهمية المجهود الفردي الذي قدّمه معتبراً بأنه «لا أحد يلعب لوحده في كرة القدم».

وأضاف اللاعب الملقّب بـ«أو إلومينادو» أو المتوّهج، «أنا أُساعد الفريق بالطريقة التي يمكنني بها مساعدته. ما أقدّمه مهم، ولكن كل الفريق يستحق هذا الاحتفال. نحن فريق شاب نملك شخصية كبيرة».

لم يكن أفضل المتفائلين يتوقّع بأن بطل الدوري الإماراتي سيلتقي حامل لقب البطولة وبطل دوري أبطال أوروبا العملاق الإسباني ريال مدريد في نصف نهائي البطولة. ولكن رومارينهو ورفاقه آمنوا بقدراتهم، ونجحوا بتخطي الصعوبات ليتأهلوا لمواجهة النادي الملكي في المربّع الذهبي.

وبدا اللاعب ذو السادسة والعشرين من العمر متحمساً عندما سأله موقع فيفا عن مباراة فريقه المقبلة، حيث قال «قبل بدء البطولة كان حلماً بالنسبة لنا أن نلعب مع ريال مدريد. ولكن غداً عندما ندخل إلى أرض الملعب يجب أن ننسى أننا نواجه ريال مدريد، ويجب أن نلعب كرة القدم فقط».

ورداً على سؤال عن هل سيكون عليه أي ضغوط للعب دور البطولة أمام فريق مليء بالنجوم؟ أجاب رومارينهو ضاحكاً «مع ريال مدريد هناك 22 نجماً. كلهم نجوم هناك، وهم لاعبون رائعون».

وأضاف متحدّثاً عن كريستيانو رونالدو، «أتمنى أن أستطيع أن أجد طريقة لكي ألعب مثل أفضل لاعب في العالم أمامه من أجل الفوز عليه»، ومن يدري، فقد يكون رومارينيو على الموعد مرّة أخرى من أجل التوّهج، وأخذ دور البطولة المُطلقة مجدداً.