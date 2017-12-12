رئيس الاتحاد الآسيوي يزور واحة الكرامة

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واحة الكرامة بأبوظبي، التي أقيمت اعتزازاً وتقديراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار.

ورافقه في الزيارة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ووفد من اللجنة المحلية المنظمة العليا لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، والمقامة حالياً في ملعبي مدينة زايد الرياضية وستاد هزاع بن زايد.

وشملت الزيارة «نصب الشهيد» الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة التي يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن، في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل، ويرمز نصب الشهيد إلى القوة والشجاعة التي تحلى بها شهداء الإمارات وأبطالها.

واطلع الوفد على «جناح الشرف» الذي يضم أسماء شهداء الإمارات البواسل، ويغطى سقف الجناح بثمانية ألواح ترمز إلى الإمارات السبع، بينما يرمز اللوح الثامن لشهداء الوطن، كما شملت الزيارة «ميدان الفخر» الذي يقدم انعكاساً واضحاً لنصب الشهيد وجامع الشيخ زايد الكبير.