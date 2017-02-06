  • الاثنين 09 جمادى الأولى 1438هـ - 06 فبراير 2017م

على رغم نوايا ترامب إقامة علاقات إيجابية أكثر مع موسكو، إلا أن تركة الارتياب المتبادل قد تكون هي العقبة الأكبر التي تواجهه

بوتين واختبار واشنطن
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تاريخ النشر: الإثنين 06 فبراير 2017

إيميلي تامكن*

في الأسبوع الماضي، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر الهاتف، في مكالمة كانت مرتقبة جداً ودامت حوالي ساعة. وللتذكير، كان ترامب أكد، طيلة الحملة الانتخابية والفترة الانتقالية، على أنه سيكون على وئام مع بوتين، ملمّحاً إلى تعاون وثيق بين الجانبين.

وخلال الأسبوع الذي تلا المكالمة، عرف القتال تصعيداً دراماتيكياً في شرق أوكرانيا التي تدعم فيها روسيا المقاتلين وتمدهم بالعتاد. تصعيد كان من نتائجه ترك 25 ألفاً من المواطنين الأوكرانيين في «أفديفكا» من دون كهرباء أو تدفئة أو ماء، وفق «مركز المدنيين في النزاعات».

وخلال الأسبوع نفسه، زعم محامي الناشط المعادي للكريملن فلاديمير كارا-مورزا إنه يشتبه في أن يكون موكله قد تعرض للتسميم مرة أخرى، وهو يعتقد أن المرض الذي كاد يودي بحياته في 2015 كان نتيجة سم!

وكل هذه الأمور جعلت كثيرين في واشنطن يتساءلون حول ما إنْ كانت موسكو تسعى لاختبار واشنطن، وتريد أن تعرف إلى أي مدى تستطيع أن تضغط على الرئيس الأميركي الجديد.

وفي هذا الإطار، نشر السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز (عن ولاية نيوجيرسي) تغريدة على تويتر، قال فيها «يجب فتح تحقيق في إمكانية تعرض زعيم حقوق الإنسان الروسي فلاديمير كارا-مورزا للتسميم. لنعطِ روسيا إنذاراً».

من جانبه، أصدر السيناتور الجمهوري جون ماكين (عن ولاية أريزونا) بيانين منفصلين. أحدهما حذّر ترامب: «ضمن أول اختبار مما سيكون اختبارات لإدارتك الجديدة نفسها، شنت روسيا والقوات الوكيلة لها هجمات على القوات الأوكرانية هذا الأسبوع». هذا في حين قال البيان الآخر: «يجب على الولايات المتحدة أن تستمد القوة من النموذج الذي يمثله (كارا-مورزا) وتطالب بإحالة المسؤولين إلى العدالة». ... المزيد
     
 

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