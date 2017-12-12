«فريق أبوظبي» يشارك في «تحدي الوحل»

أبوظبي (الاتحاد)

اجتاز فريق شرطة أبوظبي للتحدي والمغامرات، 19 حاجزاً اصطناعياً بمسافة 11 كلم، في فعالية «تحدي الوحل» التي أقيمت بمجمع حمدان الرياضي، ضمن الفعاليات الرياضية لمجلس دبي الرياضي.

وقال العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس اللجنة الرياضية العليا، أن المشاركة في هذه الفعالية تعد فرصة لاختبار القوة الجسدية والذهنية لأعضاء فريق شرطة أبوظبي للتحدي والمغامرات وقدرتهم على التحمل وتجاوز العقبات والحواجز، مما يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة أداء الفريق ويعزز مهاراته الرياضية.

من جانبه، قال العقيد محمد المهيري، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، إن مشاركات فرع المغامرات تأتي ضمن خطط وبرامج المركز لتأهيل وتدريب فريق التحدي والمغامرات ليكون على كفاءة عالية للمنافسة في المسابقات والبطولات محلياً وإقليمياً ودولياً.

واختتم الفريق خطته السنوية للربع الأخير لعام 2017 بمشاركات عدة منها مسابقة «Urban - Ultra Kalba Kickr 2017» التي جرت في مدينه كلباء لمسافة 45 كلم، وكذلك تحدي «إلترا» وماراثون الإمارات السبع برعاية مؤسسة الجليلة لمسافة 71 كلم، واكتسب الفريق من خلالهما الخبرات والتجارب مع ذوي الخبرة والمحترفين في الرياضة المماثلة.

وتتكون فعالية «تحدي الوحل» من مجموعة حواجز صناعية في بيئة صحراوية متعددة الارتفاعات مثل الحاجز الخشبي، الأنفاق، الوحل، الدواليب المائية، زحف تحت الأسلاك، حوض الثلج، الإطارات، والأسلاك الكهربائية.