الحدود الألمانية السابقة مصدر جذب للسياح

برلين (د ب أ)
بقصص عن الجواسيس الذين انكشف سرهم، ومحاولات الهروب الدرامية وجهود المراقبة واسعة النطاق، يعلم ألبرت أيبر كيف يجذب الانتباه في الجولات التي تقام في ألمانيا الشرقية والغربية السابقة.
وفي حافلات مملوءة بالزوار، يروي أيبر ذكريات عن التغييرات التاريخية التي حدثت في المنطقة بين ولايته مسقط رأسه بافاريا وساكسونيا التي كانت آنذاك جزءاً من ألمانيا الشرقية عندما يعود إلى الأماكن التي كانت خارج الحدود قبل عقود قليلة. ورغم أن أيبر، وهو رجل شرطة سابق، ويشارف عيد مولده الـ81 على الاقتراب، فإن مديريه في الشركة السياحية ليسوا قلقين من استقالته قريباً.
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وفيما تتقدم الحافلة على طول الحدود، يعرض أيبر صوراً التقطت خلال أيام ما كان يعمل في قوات خفر الحدود على الجانب البافاري أو ألمانيا الغربية. ويقول أيبر: «كل شيء حدث عند الحدود انتهى به الحال على مكتبي»، بما في ذلك، عمليات الهروب الرائعة من الجانب الشرقي إلى الغربي.
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