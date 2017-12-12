قرعة «صعبة» للريال وبرشلونة في «الأبطال»

نيون (د ب أ)

أوقعت قرعة الدور الثاني «دور الستة عشر» لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أجريت أمس في مدينة نيون السويسرية، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة بازل السويسري، بينما أوقعت قطبي الكرة الإسبانية في مواجهتين في غاية الصعوبة، فيما أسفرت عن مواجهات متوسطة المستوى ليوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في مواجهة صعبة للغاية مع باريس سان جيرمان الفرنسي أحد المرشحين للمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

كما أوقعت القرعة برشلونة الإسباني في مواجهة لا تقل صعوبة، حيث يصطدم الفريق بتشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وفي المقابل، يواجه يوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد اختبارات متوسطة المستوى أمام توتنهام الإنجليزي وبورتو البرتغالي وإشبيلية الإسباني على الترتيب فيما يواجه روما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني اختبارات أكثر سهولة على الأقل من الناحية النظرية، حيث يصطدمون بشاختار دونيتسك الأوكراني وبشكتاش التركي على الترتيب.

وتقام مباريات جولة الذهاب في هذا الدور على ملاعب يوفنتوس وبازل وبورتو وأشبيلية والريال وشاختار وتشيلسي وبايرن، وذلك في أيام 13 و14 و20 و21 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة وذلك في أيام السادس والسابع و13 و14 مارس المقبل.