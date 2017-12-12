مضاربات على أسهم «منتقاة» تدعم الأسواق المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

سيطرت النزعة المضاربية على تعاملات المستثمرين خلال جلسة تداولات أمس، مستهدفة عددا من الأسهم «المنتقاة» ساهمت في دفع المؤشرات المالية المحلية للإغلاق بالمنطقة الخضراء بالتزامن مع تجاهل المستثمرين والمؤسسات للأسهم التي تمتلك مقومات وفرص استثمارية على المديين المتوسط والطويل وسط اندفاع المضاربين لتغيير المراكز المالية بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 583.2 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 351.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4064 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 66 شركة مدرجة، ارتفع منها 27 سهما، فيما تراجعت أسعار 20 سهما، وظلت أسعار 19 سهما على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في إنهاء تعاملات الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 1.43%عند مستوى 4356 نقطة، بفعل عمليات شراء تمت على الأسهم القيادية المدرجة بالسوق، لتصل قيمة التعاملات إلى 59.2 مليون درهم، بكميات تداول وصلت إلى 32.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 633 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 28 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهما، فيما تراجعت أسعار 5 أسهم، وظلت أسعار 12 سهما على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد استطاع تجاوز مستوى مقاومة مهم خلال تعاملات أمس، بالتزامن مع تكثيف المضاربات على أسهم منتقاه يتقدمها سهما «أمانات» و«جي إف إتش» ليغلق مرتفعاً بنسبة بلغت 0.55% عند مستوى 3414 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 318.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت ال 524 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3431 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 38 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهما، فيما تراجعت أسعار 15 سهما، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.