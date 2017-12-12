«جبل علي» تطلق برنامجاً لتدريب الكوادر الوطنية

دبي (الاتحاد)

أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية برنامج تدريبياً متخصصاً في تأهيل الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة في شركات المعادن المصنعة في الدولة. وجاء إطلاق البرنامج الجديد خلال احتفال بتخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج طموحي بحضور سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وكبار مسؤولي موانئ دبي العالمية، وممثلي نخبة من الشركات العالمية الشريكة في البرنامج.

وشدد إبن سليم على أهمية تمكين الكوادر الوطنية الشابة في هذا القطاع للمساهمة في النهوض بالمعادن المصنعة ومضاعفة إنتاجها ودعم تطبيق استراتيجية دبي الصناعية ورؤيتها التنموية. وقال «سنتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمجلس التنفيذي في إمارة دبي والشركات المصنعة».

وقالت خولة علي، مدير إدارة الموارد البشرية والمشرف العام على برنامج طموحي: «إن البرنامج وقع 23 مذكرة تفاهم مع شركات محلية وعالمية منها إكسبو دبي 2020 وعدد آخر من أهم الشركات العالمية مثل جنرال إلكتريك، ونستله، ويونيلفر، ووميشلين، ومان تراك، وشلهوب، وأجبليتي وغيرها مع عزم فريق العمل على توسيع نطاق البرنامج العام المقبل».