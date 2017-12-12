حتا يواجه بوافيستا البرازيلي الخميس

مراد المصري (دبي)

سيلتقي حتا مع فريق بوافيستا البرازيلي في مباراة ودية تقام يوم بعد غدٍ في دبي، وذلك عقب تأجيل مواجهة «الإعصار» مع الجزيرة في كأس الخليج العربي، التي كان مقرراً لها يوم الجمعة المقبل، بعد إكمال «فخر أبوظبي» مسيرته في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي.

وتحركت إدارة حتا سريعاً بعد تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية، وقامت بالتواصل مع فريق بوافيستا البرازيلي الذي يعسكر في دبي حالياً، كما تم إبلاغ حتا من لجنة دوري المحترفين بتأجيل مباراة الجزيرة على أن يتم إخطارهم لاحقاً بموعد المباراة التي كانت مقررة ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي، ليقرر حتا خوض هذه المباراة الودية قبل لقاء الظفرة يوم 21 الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة كأس الخليج العربي.

وأوضح عبيد علي البدواوي مدير فريق حتا، أن خوض هذه المباريات الودية جيدة للغاية للفريق في هذا التوقيت من أجل إعادة ترتيب أوراقه ترقبا للدور الثاني، وقال: استغللنا تواجد الفريق البرازيلي للترتيب معه من أجل هذه المباراة الودية للحفاظ على إيقاع الفريق، والعمل على رفع التحضيرات بصورة متوازية مع فترة التوقف الحالي، والتي يتوقع أن تمتد في حال إقامة كأس دول مجلس التعاون الخليجي، وهي فترة ننظر لها بشكل إيجابي من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في الدور الأول، ومنح الفرصة للجهاز الفني للعمل مع المجموعة بفترة تحضيرية ذات مدة زمنية ستكون مناسبة قبل دخول الدور الثاني.

وكان حتا خسر آخر مبارياته في الدور الأول بدوري الخليج العربي أمام عجمان بهدف، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط، ويبقى ضمن الدائرة المهددة بخوض مباراة فاصلة على الصعود في نهاية الموسم.

ووصل فريق بوافيستا البرازيلي إلى دبي يوم الجمعة الماضي، على أن يواصل معسكره التحضيري للموسم الجديد حتى 22 من الشهر الجاري.

وتحدث إدواردو ألاكس مدرب بوافيستا، وقال: إقامة تحضيراتنا في دبي خيار إيجابي، هنا المنشآت جيدة للغاية والملاعب رائعة، كل الأمور متوفرة لإقامة معسكر تدريبي ناجح، هناك عمل كبير ينتظرنا ونحاول الحصول على أكبر فائدة عبر خوض مباريات ودية أمام فرق محلية إماراتية.