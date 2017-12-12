حتا يواجه بوافيستا البرازيلي الخميس

مراد المصري (دبي)
سيلتقي حتا مع فريق بوافيستا البرازيلي في مباراة ودية تقام يوم بعد غدٍ في دبي، وذلك عقب تأجيل مواجهة «الإعصار» مع الجزيرة في كأس الخليج العربي، التي كان مقرراً لها يوم الجمعة المقبل، بعد إكمال «فخر أبوظبي» مسيرته في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أبوظبي.
وتحركت إدارة حتا سريعاً بعد تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي بطولة العالم للأندية، وقامت بالتواصل مع فريق بوافيستا البرازيلي الذي يعسكر في دبي حالياً، كما تم إبلاغ حتا من لجنة دوري المحترفين بتأجيل مباراة الجزيرة على أن يتم إخطارهم لاحقاً بموعد المباراة التي كانت مقررة ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في الدور الأول لمسابقة كأس الخليج العربي، ليقرر حتا خوض هذه المباراة الودية قبل لقاء الظفرة يوم 21 الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة كأس الخليج العربي.
|
وكان حتا خسر آخر مبارياته في الدور الأول بدوري الخليج العربي أمام عجمان بهدف، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط، ويبقى ضمن الدائرة المهددة بخوض مباراة فاصلة على الصعود في نهاية الموسم.
|
وتحدث إدواردو ألاكس مدرب بوافيستا، وقال: إقامة تحضيراتنا في دبي خيار إيجابي، هنا المنشآت جيدة للغاية والملاعب رائعة، كل الأمور متوفرة لإقامة معسكر تدريبي ناجح، هناك عمل كبير ينتظرنا ونحاول الحصول على أكبر فائدة عبر خوض مباريات ودية أمام فرق محلية إماراتية.