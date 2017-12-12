13.8 % ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال سبتمبر

أبوظبي (وام)

ارتفعت إيرادات المبيت في المنشآت الفندقية العاملة في إمارة أبوظبي بنسبة 13.8 % خلال سبتمبر من العام 2017 مقارنة مع أغسطس الذي سبق، وذلك وفقاً للرصد الذي ينفذه مركز إحصاء أبوظبي.

ويتجاوز عدد المنشآت الفندقية في الإمارة 163 منشأة «تشمل فنادق ومنتجعات وشقق فندقية» وذلك طبقاً لإحصاءات دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي.

وجاء الارتفاع في الإيرادات بحسب رصد المركز نتيجة الزيادة المسجلة في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال شهر سبتمبر بنسبة 5.8% مقارنة مع الشهر الذي سبق.

وكان المؤشر العام لأسعار المبيت على المستوى السنوي بحسب إحصاءات مركز الإحصاء انخفض بنسبة 17.6% في شهر سبتمبر من العام الجاري مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2016.

وفي التفاصيل على مستوى المنشآت الفندقية وفقاً لتصنيفاتها فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق خلال شهر سبتمبر بنسبة 7.6% مقارنة مع أغسطس الذي سبق في حين زاد بالنسبة للشقق الفندقية في نفس فترة الرصد 1%.

يشار إلى أن إمارة أبوظبي تعد من المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في ظل التطور الذي شهدته على المستوى العمراني والخدماتي في قطاع السياحة.

وتعتبر المنشآت الفندقية العمود الفقري للسياحة كما أن أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت من أهم عوامل جذب السياحة.