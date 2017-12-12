العويس: «صدمة التغيير» في شباب الأهلي دبي «سلبية»

مراد المصري (دبي)

أوضح ماجد العويس، أن الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي، تميزت بمباراة القمة المرتقبة بين الوصل وشباب الأهلي، والتي عبر فيها عن تعجبه من الصدمة «السلبية» للفريق عقب التغيير، والأخطاء التي وقع فيها لاعبوه ليحول «الإمبراطور» أفضليته إلى فوز كبير ومستحق.

وقال: جرت العادة أن تكون الصدمة إيجابية حينما يتم استبدال المدرب، حيث تعتبر هذه رسالة للاعبين أن الثقة موجودة فيكم، لكن الفريق ظهر بصورة سلبية ودفع ثمن أخطاء دفاعية من لاعبين بخبرات كبيرة، إلى جانب ضعف خط الارتكاز حينما اعتمد مهدي علي مدرب الفريق على لاعبين اثنين في هذا الموقع هما حبيب الفردان وخميس إسماعيل، وكان الأجدر الاعتماد على 3 لاعبي ارتكاز أو على الأقل اثنين أحدهما بقوة دفاعية أكبر من الفردان، وذلك للحد من خطورة الوصل الهجومية وتحديداً أجانبه، الذين صنعوا الفارق بكل تأكيد في الدور الأول وقادوا فريقهم لصدارة الترتيب رغم عدم وجود عدد كبير من لاعبي المنتخب في صفوف الفريق مقارنة ببقية الفرق الأخرى.

واعتبر العويس فوز العين على الظفرة منطقياً في الفترة الحالية مقارنة بالغيابات وحتى تعرض عمر عبد الرحمن «عموري» للإصابة في المباراة، وقال: العين كسب الضغوطات في هذه الفترة الحالية، وحالياً هو في فترة تنافس مع الوصل لنرى من سيتحمل الضغوطات بدرجة أكبر حتى نهاية المسابقة، ولا نريد أن نقلل من مجهود العين في هذه المباراة وقدرته على خطف ثلاث نقاط ثمينة، لكن الظفرة لم يظهر لحد الآن بصورته المعتادة، حيث كان يسبب المتاعب للضيوف على ملعبه في المواسم الماضية.

وأوضح العويس أن «الحظ» ابتسم للنصر أخيراً، وقال: أحياناً كان النصر يؤدي بشكل جيد لكن النتيجة تأتي عكس ذلك، ولكن أمام الإمارات خدمته الأمور وهو فوز مستحق له بالتأكيد.

وأرجع العويس سبب خسارة حتا أمام عجمان بالمقام الأول إلى ضعف دكة بدلاء الفريق عبر غياب لاعبين أجنبيين عنه في المباراة وعيسى عبيد، وعدم امتلاكه الحلول مقارنة بعجمان الذي قام بتغيير شكله في الشوط الثاني، موضحاً أن «البرتقالي» يقدم كرة قدم جميلة الموسم الحالي.

وأوضح العويس، أن الشارقة يجب أن يقوم بعمل شاق من أجل العودة بصورة أفضل في الدور الثاني، حيث إن التعادل مع دبا الفجيرة نتيجة إيجابية عموماً، لكن الحصيلة الحالية للفريق تتطلب منه الاستفادة من فترة التوقف المقبلة في الدوري.