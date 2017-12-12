تطوير الموانئ المتوسطة والصغيرة لخدمة المجتمع المحلي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، استمرار العمل على خطط تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للموانئ في الإمارة، بما يرسخ مكانتها وقدرتها على القيام، بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط التجارة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رئيس للتجارة وخطوط الملاحة البحرية العالمية والخدمات اللوجستية، موضحاً أن «موانئ أبوظبي» تتبع منهجية متكاملة لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية والمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد.

وقال معاليه في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، بمناسبة مرور خمس سنوات على الافتتاح الرسمي لميناء خليفة: «نثمن عالياً دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بالعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع الموانئ والخدمات المساندة بما يضمن مساهمة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي في مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها اقتصاد الدولة.

وأضاف الجابر، أنه إلى جانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للموانئ الضخمة القادرة على التعامل مع السفن الكبيرة، تركز «موانئ أبوظبي» أيضاً على تطوير الموانئ المتوسطة والصغيرة التي تخدم المجتمع المحلي والصيادين في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة بالتركيز على التنمية الشاملة والمتكاملة وتحقيق أثر إيجابي ملموس يرتقي بالخدمات المقدمة للمجتمع المحلي».

وأعطى الجابر، بعض الأمثلة التي تشمل الاتفاق مع شركة كوسكو الصينية لبناء محطة حاويات في ميناء خليفة لرفع القدرة التشغيلية إلى 6 ملايين حاوية نمطية سنوياً، وكذلك إنشاء أكبر محطة لفرز الحاويات في المنطقة.