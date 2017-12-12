المزروعي: أداء أسواق النفط يحدد استراتيجية خفض الإنتاج

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن أداء أسواق النفط خلال العام الحالي، أفضل من العام الماضي، متوقعا أن يشهد عام 2018 تحسنا في أداء السوق، ليكون عام توازن الطلب والعرض في أسواق النفط العالمية، لاسيما مع ظهور مؤشرات على تحسن نمو الاقتصاد العالمي ليبلغ نسبة 3.7%.

وقال المزروعي، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في فعاليات قمة «بلومبيرج للاستثمار» بأبوظبي أمس، إن منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين يعتزمون الإعلان عن استراتيجية جديدة بشأن الإنتاج في يونيو المقبل، موضحا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الخروج من تخفيضات الإنتاج خلال الفترة الحالية، حيث سيتم اتخاذ القرار بناء على دراسة أوضاع السوق آنذاك.

وأضاف: أي حديث عن شكل هذه الاستراتيجية يعد فقط مجرد توقعات، لكن الثابت أنه سيتم الإعلان بالتفصيل عن الاستراتيجية في يونيو المقبل، ونأمل أن يكون السوق يومها في يونيو في وضع أفضل، ولكن علينا أن ننتظر لنرى الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.

واستضافت القمة التي تم عقدها تحت رعاية سوق أبوظبي العالمي، وستاندرد تشارترد، وشركة مبادلة للاستثمار، عدداً من المتحدثين البارزين شملت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وأحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة»، ومحمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وآلان ديب مدير العمليات في الواحة كابيتال، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وفيصل البناي الرئيس التنفيذي لشركة داركماتر.