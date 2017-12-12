منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية لتطوير ميناء الفجيرة

ابوظبي(وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، وموانئ أبوظبي لتمويل أعمال تطوير البنية التحتية لميناء الفجيرة بمبلغ 500 مليون درهم.

وقع الاتفاقية التي تشرف عليها وزارة شؤون الرئاسة، معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة - رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم موانئ أبوظبي، من خلال مرافئ الفجيرة المملوكة لها بالكامل، بتطوير البنية التحتية لميناء الفجيرة، والتي تتضمن تعميق الميناء وبناء الأرصفة، وإنشاء ساحات التخزين لاستيعاب النمو المتوقع في حركة السفن وعمليات الشحن البحري في الميناء.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي، أن المشاريع التي يجري تنفيذها تحت مظلة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» قد أسهمت بشكل فاعل في تحقيق نقلة نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، قائلاً، «لقد وضعت قيادتنا الرشيدة المواطن على قمة أولوياتها، وحرصت دوماً على إطلاق المبادرات والمشاريع الخدمية وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطن، ويرتقي بمستوى وجودة حياته، ويسهم في تحقيق النمو والازدهار المستدام».