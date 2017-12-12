صندوق خليفة: المشاركة في المسابقات العالمية تمكّن رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم

أبوظبي (الاتحاد)

حصد المشروع الإماراتي تطبيق «دواك» لصاحبه منصور الكعبي جائزة الجمهور ضمن جوائز مسابقة رواد القصر العالمية في تصفياتها النهائية التي أقيمت مؤخراً في قصر سانت جيمس بلندن، بحضور الأمير أندرو، دوق يورك، مؤسس مبادرة رواد القصر العالمية.

وكان مشروع «دواك» للكعبي ومشروع «أبريل اي» لصاحبه فرج الفرج قد تأهلا للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة .وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع المشاركة في هذه المسابقة ستمكن رواد الأعمال من تطوير مشاريعهم ودخول الأسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات التي توفرها لهم المسابقة.