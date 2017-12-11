الجيش الأميركي يقصف مختبرات مخدرات لـ «طالبان»



تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 كابول (د ب أ) نشر الجيش الأميركي في أفغانستان مقاطع فيديو جديدة تظهر الغارات على مختبرات صناعة المخدرات، التابعة لطالبان بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، باستخدام نظام «إم142.» المدفعي.وقالت القوات الأميركية إن «نظام إم142. لصواريخ المدفعية التي لديها إمكانية التنقل بشكل كبير نفذ غارة على منشأة لإنتاج المخدرات تمكلها طالبان الجمعة الماضي».وقال بيان للقوات الأميركية إن «الهجوم جزء من حملة مستمرة من قبل الجش الأفغاني والقوات الأميركية، أدت إلى تدمير ما قيمته مليون دولار أميركي من عائدات طالبان المباشرة».وقال الجيش الأميركي إن هذا النظام الصاروخي هو إمكانية أميركية أخرى، يتم استخدامها لممارسة ضغوط على طالبان، وقطع تمويلها.ويأتي ذلك بعد أن ذكر قائد بعثة «الدعم الحازم» التابعة لحلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال جون نيكلسون الشهر الماضي إن الهجمات على المحرك المالي لطالبان ستستمر.