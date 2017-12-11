العثور على جثة فنانة بريطانية بفندق بالدوحة



تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 أبوظبي (مواقع إخبارية) قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنه جرى العثور على المغنية البريطانية دانييلا أوبنغ ميتة في غرفة بأحد الفنادق في الدوحة، بعد ستة أيام فقط من مغادرتها المملكة المتحدة. وقال أصدقاء الفنانة أوبنغ إن والدتها كانت تقضي النهار في البحث عن ابنتها بعد انقطاع أخبارها. ووفق ما قالت الصحيفة فإن أوبنغ، وهي من مانشستر تبلغ من العمر 32 عاما، كانت تعاني من ورم في المخ. وتم تقييم أوبينغ على أنها «مناسبة للعمل» من قبل مفتشي الحكومة البريطانية، إلا أنها لم تتمكن من العثور على «عمل موثوق» في المملكة المتحدة.