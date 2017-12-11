شكري: لا جديد في أزمة قطر والحوار مشروط بالمطالب

القاهرة (وكالات، مواقع إخبارية)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أزمة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع قطر مستمرة على ما هي عليه، ولم تشهد أي توجه حقيقي من قبل الدوحة للاستجابة للمطالب الـ 13 التي تم تقديمها، وبالتالي فتح المجال للحوار وفتح المجال لإزالة الأسباب التي أدت لنشوب الأزمة، وقال خلال لقاء مع قناة «روسيا اليوم» «إن الدول الأربع تعمل على الحفاظ على أمنها القومي ومصالحها وعلى الأوضاع في المنطقة والحفاظ على أمن شعوبها. وأضاف رداً على سؤال حول التنسيق والتفاهم إزاء تدخل إيران في المنطقة «أن هناك تفاهما ورؤية مشتركة بين مصر وأشقائها في الخليج برفض كل أشكال التدخل الخارجي، حماية لأمنها القومي»، مؤكدا أن الدول الأربع مستمرة في توحيد هذه الرؤية وتعزيز القدرات المشتركة، ومشدداً على أن ما لديها من قدرات كفيلة بتحقيق أهدافها.

وقال شكري «إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعبر دائماً عن كل ما يشعر به المواطن المصري، من مواجهة الاستهداف المتواصل من قبل قوى الإرهاب والشر لزعزعة استقرار الدولة المصرية ومحاولة الانقضاض على الإرادة الشعبية، لافتاً إلى التضحيات المصرية سواء من الشرطة والقوات المسلحة أو المصريين الأبرياء. وأضاف «أن مصر بالنسبة للإرهابيين هي الجائزة الكبرى»، مشيراً إلى أن مقاومة مصر لهذا الإرهاب تتم من خلال ما لديها من إمكانيات. وأضاف أن مواجهة مصر للإرهاب تعد دفاعاً عن كل دول الجوار، مشيراً إلى أن مصر لا تريد تحالفات على الأرض لمواجهة الإرهاب بل تريد مؤازرة ودعماً سياسياً ولوجستياً. وشدد على أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية دعم مصر، من خلال أجهزة الرصد التي تحدد مناطق هروب الإرهابيين.

وقال شكري رداً على سؤال «إن الوضع في اليمن أصبح مقلقًا للغاية، خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مشيرًا إلى أن العلاقة الخاصة التي تربط ‫مصر و‫اليمن تجعل مصر تحرص على استعادة الشرعية لمكانتها، والانتهاء من الصراع العسكري هناك. وأضاف أن الشعب اليمني يعيش أوضاعاً صعبة، داعيًا جميع الأطراف إلى الحوار لاستعادة الشرعية، مؤكدًا أن الأوضاع العسكرية في ‫اليمن تذهب إلى اتجاه سلبي. وأشار إلى أن العمل العسكري في اليمن مرتبط بالتهديدات الموجهة للأراضي السعودية وتدخل دول خارجية لتأجيج الصراع، منوهًا بأنه غير مطروح في الوقت الحالي إرسال مصر قوات برية إلى اليمن.

وأكد أن مصر تعمل على توحيد المعارضة السورية من خلال التعاون مع الأشقاء في السعودية، للتفاوض مع جميع أطياف المعارضة في سوريا، وتشكيل وفد موحد للمفاوضات. وقال إن مصر قريبة من المبعوث الأممي إلى سوريا ومن عملية التفاوض في جنيف للتأكد من تقديم كل ما لديها في المفاوضات، مؤكدا أن الحل السياسي هو الوحيد لإخراج سوريا من الأزمة الحالية. وشدد على أن مصر تشجع جميع أطياف المعارضة والحكومة السورية على أن تنتهج مواقف مرنة تتسق مع كل ما تعرضت له سوريا خلال المرحلة الماضية وتعلي من قيمة مستقبل سوريا ووضع الأسس التي يتم التوافق حولها لرسم مسار للمستقبل. وأضاف أن مصر شاركت في صياغة منطقتين من مناطق خفض التصعيد في سوريا، والذي ساهم في تحقيق انفراج في استئناف المسار السياسي، الشعب السوري عانى من الأعمال العسكرية واحتواء هذه الأعمال كان شرطا أساسيا لنجاح المسار السياسي.