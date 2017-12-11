العاهل الأردني: القدس «مفتاح» السلام

عواصم (وكالات)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس ضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين، معتبرا أن القدس هي «مفتاح» تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، جرى خلاله «بحث التطورات المتعلقة بالقدس، في أعقاب القرار الأميركي الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها». وأكد الملك، خلال الاتصال، «أهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين والمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس التي تشكل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

كما أكد «ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

إلى ذلك، أجرى العاهل الأردني امس محادثات مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في قصر الحسينية في عمان.