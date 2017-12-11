مقتل 47 حوثياً وخبير صواريخ إيراني بغارات «التحالف»

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أحكمت قوات الشرعية اليمنية المدعومة من جماعات المقاومة والغطاء الجوي لـ «التحالف العربي»، أمس، سيطرتها على مدينتي حيس والتُحيتا، جنوب محافظة الحديدة الاستراتيجية، غرب اليمن. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية تقدم القوات من محورين، الأول من مدينة الخوخة الساحلية شمالاً باتجاه التحيتا، والثاني من الخوخة باتجاه حيس المجاورة من الشرق، وقالت «إن قوات الجيش والمقاومة، تمركزت في المجمع الحكومي وسط حيس التي تبعد 10 كيلومترات عن الخوخة التي تم تحريرها بدعم القوات المسلحة الإماراتية الخميس الماضي».

وأكد مصدر عسكري فرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من حيس باتجاه مدينة الجراحي الواقعة شمالاً، فيما استسلم عشرات العناصر لقوات الشرعية التي شرعت في تمشيط الطرقات والمزارع شمال المدينة، وذلك بالتزامن مع انتزاع قوات الشرعية السيطرة على التُحيتا الساحلية المجاورة لمدينتي الجراحي وزييد، وسط تأكيدات مصادر الجيش والمقاومة بتقدم القوات إلى مزارع الفازة، الواقعة شمال شرق المدينة على حدود زبيد.

وساندت مقاتلات ومروحيات الأباتشي التابعة للتحالف تقدم قوات الشرعية إلى حيس والتُحيتا، وشنت نحو 15 غارة على أهداف ثابتة وتعزيزات مسلحة للحوثيين، خلفت عدداً من القتلى والجرحى، ودمرت أبراج اتصالات كانت تستخدم لأغراض عسكرية. كما استهدفت ضربات جوية، رتلاً عسكرياً للميليشيا في الجراحي، مكوناً من 15 مركبة كانت في طريقها إلى حيس، ما أدى إلى تدمير معظمها ومقتل وجرح العشرات من الانقلابيين.

وقال قائد عسكري ميداني إن قوات الجيش والمقاومة تواصل تحقيق الانتصارات العسكرية ضد الحوثيين في جبهة الساحل الغربي، مؤكداً تأمين سواحل الخوخة والتحيتا، وهو ما يعني اقتراب الشرعية من ميناء الحديدة الذي بات على بعد نحو 70 كيلومتراً. وسيمهد تحرير زبيد، تقدم قوات الشرعية من محورين باتجاه مدينتي بيت الفقيه والبريهي، وصولاً إلى الحديدة التي شهدت توزيع منشورات دعت إلى مساندة قوات الشرعية، وحثت الأهالي على الانتفاضة ضد الميليشيا التي استعدت عناصرها من جبهات أخرى، بينها صنعاء.