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جيرو ينقذ أرسنال من «كمين» ساوثهامبتون
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تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017

لندن (د ب أ) و(رويترز)

أفلت فريق أرسنال من فخ مضيفه ساوثهامبتون وتعادل معه 1 / 1 أمس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم تشارلي أوستين بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وخطف المهاجم الفرنسي البديل أوليفييه جيرو هدف التعادل لأرسنال قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس مقابل 18 نقطة لساوثهامبتون في المركز العاشر.

تقدم ساوثهامبتون بهدف بعد مضي ثلاث دقائق فقط، بعدما استغل دوسان تاديتش خطأ لدفاع أرسنال وأرسل عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، استقبلها تشارلي أوستين بتسديدة قوية على يسار بيتر تشيك حارس أرسنال.

وكاد تشارلي أوستين أن يسجل الهدف الثاني له ولساوثهامبتون في الدقيقة الخامسة، بعدما انفرد تماماً بالمرمى، ولكن بيتر تشيك وقف له بالمرصاد.

وجاءت أولى ملامح الخطورة من جانب أرسنال بعد مرور ربع ساعة، عندما تهيأت الكرة إلى الكسندر لاكازيت داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقدمه اليمنى، لكن فريزر فورستر حارس ساوثهامبتون أنقذ الموقف، وكان بإمكان ساوثهامبتون تسجيل الهدف الثاني مجدداً في الدقيقة 27 عندما نفذ ضربة حرة بشكل رائع لكن بيتر تشيك أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية وبعدها مباشرة تصدى حارس أرسنال ببراعة لتسديدة من اوريول روميو قبل أن تتجاوز خط المرمى. ... المزيد
     
 

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