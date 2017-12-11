جيرو ينقذ أرسنال من «كمين» ساوثهامبتون

لندن (د ب أ) و(رويترز)

أفلت فريق أرسنال من فخ مضيفه ساوثهامبتون وتعادل معه 1 / 1 أمس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم تشارلي أوستين بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، وخطف المهاجم الفرنسي البديل أوليفييه جيرو هدف التعادل لأرسنال قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس مقابل 18 نقطة لساوثهامبتون في المركز العاشر.

تقدم ساوثهامبتون بهدف بعد مضي ثلاث دقائق فقط، بعدما استغل دوسان تاديتش خطأ لدفاع أرسنال وأرسل عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، استقبلها تشارلي أوستين بتسديدة قوية على يسار بيتر تشيك حارس أرسنال.

وكاد تشارلي أوستين أن يسجل الهدف الثاني له ولساوثهامبتون في الدقيقة الخامسة، بعدما انفرد تماماً بالمرمى، ولكن بيتر تشيك وقف له بالمرصاد.