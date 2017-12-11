الاتحاد الكويتي يطالب «الفيفا» بترشيح 8 حكام للبطولة

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في تصريحات إعلامية مساء أمس، أن الاتحاد الكويتي بصدد مخاطبة نظيره الدولي «الفيفا» للاستعانة بثمانية حكام دوليين لبطولة «خليجي23»، والتي تقام في الكويت، خلال الفترة من 23 الجاري، وحتى 5 يناير.

ولفت اليوسف إلى أن النشاط المحلي بالدوري الكويتي سيتوقف تمهيداً للبدء بإعداد المنتخب الكويتي للاستحقاق الخليجي، مشيراً إلى أن منتخب غانا سيكون أحد الفرق التي ستخوض مباراة ودية مع منتخب الكويت قبل البطولة، وقال: «نحن أقل الفرق استعداداً، والجميع يعرف السبب، لكن بتضافر الجميع سنقدم جهداً مضاعفاً يليق باسم المنتخب الكويتي وتاريخه».

وتابع: «مدرب فريق الجهراء، الصربي بوريس بونياك، سيشرف على قيادة (الأزرق) مؤقتاً خلال «خليجي 23» نظراً لضيق الوقت»، كاشفاً أن مدرباً عالمياً سيحضر مباريات المنتخب في البطولة قبل أن يتولى الإشراف على الفريق رسمياً بعدها.

من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام سعودية أنباء عن بدء الاتحاد السعودي، التحرك لتجهيز منتخب الأخضر، للمشاركة في بطولة كأس الخليج 23، وتحركت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، لتوفير فترة زمنية لإعداد المنتخب السعودي للبطولة، حيث تتجه النية لتأجيل مباريات الجولتين 15 و16، والمقرر لهما الفترة بين 21 و29 ديسمبر الجاري، لتزامنها مع منافسات كأس الخليج.

كما تعتزم اللجنة أيضاً، تحريك موعد مباراة الفيحاء والهلال في الجولة 14 يوماً واحداً، لتقام السبت 16 ديسمبر الجاري بدلاً من يوم 17 بالشهر ذاته.