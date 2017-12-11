فايز السعيد: ألحان «الفخر»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يعيش الفنان وسفير الألحان فايز السعيد لحظات من الفرح والسعادة، من خلال متابعته كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، وتضاعفت فرحته لأن الجزيرة «فخر الإمارات»، واصل عزف أجمل الألحان على مسرح البطولة، وآخرها ما حدث مساء أمس الأول، وأمتع عشاقه وجماهير الكرة الإماراتية كافة، ب «مقطوعة الإبداع»، وبعد أن أطاح أوكلاند سيتي في الدور الأول، جاء الدور أمس الأول على أوراوا الياباني، وأصبح الجزيرة حديث العالم، بوصوله إلى نصف النهائي، عند جدارة، وأثبت أنه الأفضل من أوكلاند وأوراوا، في انتظار الوقوف نداً في وجه العملاق الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، وهل هناك أفضل من أن تواجه فريقاً هو الأقوى والأشهر في العالم وأوروبا ويضم العديد من النجوم الكبار في عالم «الساحرة المستديرة»، بقيادة «الذهبي» رونالدو.

‏وقال السعيد: الإمارات كلها تشعر بالسعادة للوصول إلى نصف النهائي، واللعب مع ريال مدريد، ‏مشيراً إلى أنه يتمنى أن يفعلها الجزيرة للمرة الثالثة في «مونديال أبوظبي»، وإذا لم تتكلل جهوده بالنجاح، يكفي أنه لعب ضد «ملوك أوروبا». وأوضح السعيد أن الجميع يتابع البطولة التي يمثل فيها الجزيرة كل إماراتي، وأثبت الفريق الرائع أنه «فخر الإمارات»، بعد أدائه الرائع والبطولي حتى الآن بقيادة المهاجم الموهوب والقناص علي مبخوت.