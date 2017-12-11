هوندا.. نجم الشباك في الإعلام الياباني

أبوظبي (الاتحاد)
يحتل كيسوكي هوندا، لاعب باتشوكا، مكانة كبيرة لدى الجماهير اليابانية، بوصفه أحد أبرز صانعي الألعاب الذين أنجبتهم اللعبة في بلاده، خلال الأعوام العشر الماضية.
الإعلام الياباني رغم انشغاله بمشاركة ممثله أوراوا، بطل دوري أبطال آسيا في كأس العالم للأندية، فإنه يطارد نجمه الكبير هوندا في كل مكان، وحرص الإعلاميون اليابانيون على انتظاره فور انتهاء مباراة باتشوكا والوداد مساء أمس الأول، والتفوا حوله في المنطقة المختلطة، بهدف الحصول على تصريحات خاصة عن مشاركته في المونديال وتجربته مع الكرة المكسيكية.
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وعند الحديث عن هوندا الذي اعتاد على صبغ شعره باللون الأشقر، لا بد من الإشارة إلى حضوره اللافت مع منتخب بلاده، ويملك 36 هدفاً، أحرزها خلال 91 مباراة، الأمر الذي زاد من شعبيته لدى الجماهير اليابانية، حيث يعتبر نجم الشباك الأول للكبار والشباب.