هوندا.. نجم الشباك في الإعلام الياباني

أبوظبي (الاتحاد)

يحتل كيسوكي هوندا، لاعب باتشوكا، مكانة كبيرة لدى الجماهير اليابانية، بوصفه أحد أبرز صانعي الألعاب الذين أنجبتهم اللعبة في بلاده، خلال الأعوام العشر الماضية.

الإعلام الياباني رغم انشغاله بمشاركة ممثله أوراوا، بطل دوري أبطال آسيا في كأس العالم للأندية، فإنه يطارد نجمه الكبير هوندا في كل مكان، وحرص الإعلاميون اليابانيون على انتظاره فور انتهاء مباراة باتشوكا والوداد مساء أمس الأول، والتفوا حوله في المنطقة المختلطة، بهدف الحصول على تصريحات خاصة عن مشاركته في المونديال وتجربته مع الكرة المكسيكية.

ويعتبر هوندا «31 عاماً» أول لاعب ياباني يحترف في الدوري المكسيكي، وشغل العالم فور إعلان باتشوكا التعاقد معه، خلال الانتقالات الصيفية، قادماً من ميلان الإيطالي الذي قضى في صفوفه 3 مواسم، وظهر في المؤتمر الصحفي التقديمي متحدثاً بلغة إسبانية جيدة، تعكس ثقافته اللغوية الكبيرة التي يتمتع بها، علماً أنه يعتبر أكثر اللاعبين اليابانيين خبرة على الصعيد تجاربه الاحترافية التي خاضها مع عديد الأندية العالمية المعروفة، بعدما سطعت موهبته مع ناجوما جرامبوس 2005، وانتقل بعد 3 أعوام إلى فينلو الروسي، ومنه إلى سيسكا موسكو، وقضى في الدوري الروسي 7 مواسم، ويعتبر موسم 2013-2014 المنعطف الأهم في مسيرة الاحتراف الخارجي لهوندا، عندما انتقل إلى ميلان الإيطالي، ولعب له 4 مواسم، خاض خلالها 92 مباراة في مختلف المسابقات، وإحرازه 11 هدفاً.

وعند الحديث عن هوندا الذي اعتاد على صبغ شعره باللون الأشقر، لا بد من الإشارة إلى حضوره اللافت مع منتخب بلاده، ويملك 36 هدفاً، أحرزها خلال 91 مباراة، الأمر الذي زاد من شعبيته لدى الجماهير اليابانية، حيث يعتبر نجم الشباك الأول للكبار والشباب.