كاشيواجي: تين كات خدعنا ومبخوت الأفضل

دبي (الاتحاد)

أكد يوسوكي كاشيواجا، نجم وسط أوراوا ريد دياموندز الياباني، المتوج بلقب أفضل لاعب في النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا، أن علي مبخوت ومبارك بوصوفه نجحا في صنع الفارق، وقيادة الجزيرة إلى الفوز على فريقه بهدف دون مقابل، في ربع نهائي مونديال الأندية.

وأكد كاشيواجي ل «الاتحاد» أن الثنائي يملك قدرات مهارية وبدنية خاصة، جعلتهما يشاركان في شن الهجمات المؤثرة، وفي الوقت ذاته قاما بدعم خط الوسط دفاعياً، وكشف النجم الياباني المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس آسيا 2011، أن فريقه وقع في فخ آخر، وهو الاعتقاد أنه لا يوجد فريق من غرب آسيا وتحديداً من بين الأندية العربية أكثر قوة من الهلال السعودي الذي خاض أمام أواروا نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف كاشيواجي رداً على سؤال حول الفارق بين فريقي الهلال والجزيرة: خضنا النهائي القاري أمام فريق قوي، ونجحنا في التفوق عليه، وحينما تأهبنا لملاقاة فريق الجزيرة كان لدينا اعتقاد أنه لن يكون أقوى من الفريق السعودي، ولكنه ظهر بصورة جيدة وخاصة على المستوى التكتيكي، فقد خدعنا مدرب الجزيرة بهذا الأداء المنضبط الذي لم يشهد اندفاعاً هجومياً، كنا نعرف أن الجزيرة يعاني من بعض المشكلات الدفاعية، ولكن ما حدث في المباراة أنه ظهر قوياً من الناحية الدفاعية، كما أننا لم نتمكن من تقديم الأداء الجيد، ولم ننجح في الوصول لمرمى المنافس بطريقة فعالة.

ولدى سؤاله عن اللاعب الأفضل في صفوف الجزيرة، قال نجم وسط الفريق المتوج باللقب الآسيوي: رقم 10 ورقم 7 هما الأفضل، ونجحا معاً في ترجيح كفة فريق الجزيرة، خاصة أنهما لم يكتفيا بالدور الهجومي، بل أسهما في التصدي لنا من وسط الملعب، أعرف جيداً أن اللاعب رقم 7 من أفضل الهدافين في آسيا، شاهدته في كثير من المباريات وخاصة في تصفيات التأهل إلى المونديال وكأس آسيا، وعلى الرغم من الرقابة التي فرضناها عليه، إلا أنه تمكن من تسجيل الهدف الذي تسبب في هزيمتنا.

وبعد أن تحدث كاشيواجي بإعجاب لافت عن مبخوت فرض المنتخب الإماراتي نفسه على الحوار، فقال رداً على سؤال حول عدم تأهل «الأبيض» إلى مونديال روسيا 2018: لديكم منتخب جيد يقدم كرة قدم مختلفة، ولديه مهارات وتجانس، وتمكن من الفور علينا في بداية مشوار تصفيات التأهل إلى المونديال، أعتقد أن عدم بلوغ هذا المنتخب مونديال روسيا هو مفاجأة كبيرة، صحيح أنهم يقدمون كرة قدم جيدة ولكنهم لا يملكون الرغبة القوية، ولم يكن لديهم الإصرار والرغبة لمواصلة مشوار التأهل.

واختص كاشيواجي مبخوت وعمر عبد الرحمن بالحديث عنهما فقال: لقد أثبتا أنهما من أفضل اللاعبين في آسيا، فالأول لديه حاسة تهديف عالية، والثاني نعرفه في اليابان بصاحب القدم اليسرى، حيث تتوفر لديه المهارة، أعتقد أنهما في حال انتقلا إلى أوروبا، سوف يكون في مقدورنا الحكم عليهما بصورة أكثر دقة وواقعية.

وبدا كاشيواجي فاقداً الثقة في قدرة منتخبات آسيا التي تأهلت إلى مونديال روسيا، أكد أن المهمة صعبة على الجميع، وقال: منتخبات اليابان والسعودية وكوريا وإيران تواجه تحدياً كبيراً في المونديال، أعتقد أن حظوظ الرباعي في التأهل إلى الدور الثاني وتجاوز مرحلة المجموعات يبدو ضعيفاً، بالنسبة لنا أوقعتنا القرعة في مجموعة قد تكون الأكثر توازناً مقارنة مع بقية منتخبات القارة، ولكننا لسنا في حالة جيدة، وعلى أي حال أتمنى أن يكون الظهور الآسيوي في كأس العالم جيداً.يذكر أن كاشيواجي البالغ 29 عاماً خاض مع منتخبات اليابان في مختلف الفئات ما يقرب من 30 مباراة، وحصل مع المنتخب الأول على كأس آسيا 2011، كما حصل على لقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2017، بعد أن قاد فريقه للفوز باللقب، وخاض كاشيواجي 327 مباراة بقميص أوراوا ريد دياموندز محزراً 47 هدفاً، وهو أحد أكثر اللاعبين امتلاكاً للموهبة والمهارات الفردية في اليابان، ومن بين ألقابه الفردية الأخرى دخوله تشكيلة نجوم 2016 في دوري اليابان بعد اختياره كأفضل لاعب وسط في الموسم.