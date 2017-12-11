الجزيرة يعكس المكانة المتميزة لكرة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تفاعل مسؤولو الأندية مع الإنجاز الكبير للجزيرة، والنتائج الرائعة التي حققها في «مونديال أبوظبي» ووصوله إلى نصف النهائي، عقب الفوز على أوراوا الياباني بطل آسيا بهدف النجم على مبخوت في مباراة أمس الأول، والتأهل لملاقاة ريال مدريد بطل أوروبا، واتفق الجميع على أن «فخر أبوظبي» كان عند حسن الظن به، وقدم مستويات مشرفة تعكس قيمة ومكانة الكرة الإماراتية.

وجه غانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم التهنئة إلى الجزيرة، بمناسبة صعوده إلى «مربع ذهب» كأس العالم، وقال: ما حققه ممثل كرة الإمارات «فخر للوطن» ولجميع الأندية، مشيراً إلى أن لاعبي «فخر أبوظبي» والجهاز الفني قدموا مستوى مشرفاً لكرة الإمارات في المحفل العالمي الكبير.

وأضاف: حقق الجزيرة فوزاً مهماً على بطل آسيا، وهو أمر يؤكد أن كرة الإمارات بخير، والفريق قادر على تحقيق أحلام الجميع، وقال: مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا حدث تاريخي لم يحدث على الإطلاق، ويعد لقباً بحد ذاته، لذلك على الجميع أن يفتخر بأبناء الوطن، وما قدموه خلال البطولة.

وقدم أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، التبريكات لنادي الجزيرة على تأهله إلى نصف نهائي مونديال الأندية، وقال: ما حققه إنجاز لكرة الإمارات وليس للجزيرة فقط، والصعود مفاجأة سارة لكل عشاق كرة القدم في الإمارات، لأنها جاءت على حساب بطل آسيا، وأثنى الرميثي على مستوى الجزيرة في البطولة وظهوره المشرف، ويحسب للفريق التغلب على الظروف الصعبة التي واجهته في بداية الموسم، وقال: كنا قلقين في البداية على الجزيرة بأن تؤثر عليه نتائج المسابقات المحلية، ولكن استطاع بكل قوة العودة وتقديم عروض جميلة أمام أوكلاند وبطل القارة الآسيوية.