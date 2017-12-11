466 خيلاً تستعرض جمالها في قلعة الفجيرة التاريخية

الفجيرة ( الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية، تستضيف الفجيرة النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي 2017 اعتباراً من الخميس المقبل، بمشاركة 466 خيلاً و 181 مالكاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة صباح أمس، لإعلان تفاصيل البطولة وشروطها والتفاصيل، وتستعرض الخيول جمالها في الساحة الأمامية لقلعة الفجيرة التاريخية، حضر المؤتمر عصام عبد الله مدير عام جمعية الخيول العربية، عبدالعزيز المرازيق المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وعلي مصبح المدير العام لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي.

يشارك في البطولة نخبة من أنقى سلالات الخيول العربية تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في الدولة، وسيتم تحكيم الخيول خلال وقوفها وركضها على تقييمات النوع، والرأس والعنق، والجسم والتناسق، والأرجل والحركة، وذلك بوساطة نخبة من أبرز حكام المنظمة الأوروبية للخيول، وتتأهل الخيول الحائزة على المركزين الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية، للمشاركة في بطولات المهرات والأمهار والأفراس والفحول لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي. وأكد سالم الزحمي، المشرف العام للبطولة، أن سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يتابع كل التحضيرات من أجل تحقيق نجاح وتميز يضاف إلى ما تحقق في النسختين الماضيتين.

من جانبه قال علي مصبح الكعبي المدير العام للبطولة: اللجنة المنظمة تتابع كل الجهود الكفيلة بإخراج البطولة الجديدة في أجمل صورة تتناسب مع مكانة إمارة الفجيرة وموقعها الاستراتيجي ونجاحها المعهود في التنظيم لمثل هذه البطولات المتميزة، مضيفاً أن تكاتف الجهود في اللجنة ومتابعة الجمعية، وبالتعاون مع شركاء البطولة وداعميها، رسم للبطولة صورة بهية ومشرفة للنسخة الثالثة للبطولة، بما تضم من فعاليات تعد إضافة نوعية للمزيد من الفرح والسعادة لدى عشاق الخيل العربية من الملاك والعاملين والجمهور. وأعلن المدير التنفيذي لمربط دبي عبد العزيز المرازيق عن تقديم المربط، وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم البطولة، ثلاث شبوات وثلاث خيل للملاك المواطنين. وأكد عصام عبدالله، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، أن البطولة مثلما ولدت عملاقة وحققت نجاحاً كبيراً، ستعمل بكل مكوناتها على المحافظة على المكتسبات الطيبة التي لاقت ترحاباً ومباركة من الجميع. وأضاف: النجاح المعهود في الجانب التنظيمي بإمارة الفجيرة في النسختين الماضيتين مقرون بفضل المباركة السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ووفقاً وبناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كما أشار إلى أن توقيت البطولة سيتيح للأسر وزائري إمارة الفجيرة فرصة الاستمتاع بالأجواء الجميلة، كونها تتزامن مع الإجازات المدرسية، مما يمكن المشاركين في أنحاء الدولة من الإقامة مع عائلاتهم أثناء البطولة والاستمتاع بالسياحة الداخلية في إمارة الفجيرة.