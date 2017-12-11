عبدالله عامر (الوثبة)
شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 – 2018 ختام منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية التي أقيمت مساء أمس وخصصت لمطايا أصحاب السمو الشيوخ للثنايا والحول والزمول لمسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة، كما شهد السباقات الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
واستطاعت هجن الرئاسة أن تحكم قبضتها على سيف الحول المحليات وتنتزع مع «هملولة» ناموس الشوط الخامس بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 12:21:9 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «الظبي» وفي المركز الثالث وصلت «صوغة» وكلها بشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي.
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وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 -2018 التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بعشرة رموز في جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن وتحقيقها للانتصارات المتوالية، كما قدم معاليه الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الآباء والأجداد في الدولة طوال عقود مضت وهذا ما ظهر واضحا للعيان من خلال تقديم جوائز غير مسبوقة وصلت لخمسين ألف درهم للفائزين بكل الأشواط النقدية.
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