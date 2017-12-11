عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 – 2018 ختام منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية التي أقيمت مساء أمس وخصصت لمطايا أصحاب السمو الشيوخ للثنايا والحول والزمول لمسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة، كما شهد السباقات الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستطاعت هجن الرئاسة أن تحكم قبضتها على سيف الحول المحليات وتنتزع مع «هملولة» ناموس الشوط الخامس بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 12:21:9 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «الظبي» وفي المركز الثالث وصلت «صوغة» وكلها بشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي.

وفي الشوط السادس على سيف الحول المهجنات، تصدرت «خيرة» لهجن الرئاسة الشوط لتخطف السيف مع المضمر المجازف محمد بن زيتون المهيري بعد أن قطعت مسافة الشوط بتوقيت بلغ 12:16:9 دقيقة، وجاءت في المركز الثاني «بلشة» لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن جميل الوهيبي بتوقيت قدره 12:18:5، وفي المركز الثالث وصلت «مهمة» لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي بتوقيت بلغ 12:20:7، وفي الشوط السابع المخصص للزمول المحليات كان الموعد مع «الواش» لهجن الرئاسة والمضمر علي بن جميل الوهيبي ليضيف النقطة الخامسة للشعار الأحمر، وأنهى مسافة الشوط في 12:38:0، تاركا المركز الثاني لـ «شاهين» بشعار هجن الرئاسة مع المضمر محمد بن زيتون المهيري بتوقيت بلغ 12:43:2، ووصل في المركز الثالث «نداوي» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد بن زيتون المهيري بزمن قدره 12:44:7، وفي الشوط الثامن وآخر أشواط جائزة زايد الكبرى كان الموعد مع «صوغان» لهجن زعبيل مع المضمر راشد محمد مروشد والذي خطف المركز الأول والناموس بزمن قدره 12:48:8، وجاء في المركز الثاني «مرموق» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي بزمن بلغ 12:50:8، ووصل في المركز الثالث «نشوان» لهجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بزمن بلغ 12:51:5، وبعد ختام المنافسات توج الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم الفائزين بالرموز مع عبدالله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن.

وقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي 2017 -2018 التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بعشرة رموز في جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن وتحقيقها للانتصارات المتوالية، كما قدم معاليه الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه رياضة الآباء والأجداد في الدولة طوال عقود مضت وهذا ما ظهر واضحا للعيان من خلال تقديم جوائز غير مسبوقة وصلت لخمسين ألف درهم للفائزين بكل الأشواط النقدية.