أحمد سمير «الورقة الرابحة»

مربح (الاتحاد)

أثبت الأردني الدولي أحمد سمير أنه الورقة الرابحة لفريق العروبة لغاية الآن في دوري الدرجة الأولى، فقد لعب دوراً محورياً في قفزة الفريق للمركز الثالث الحالي، بفارق نقطتين عن مراكز الصدارة المشتركة بين بني ياس والفجيرة.

ونجح سمير في تسجيل «هاتريك» هو الأول له في الدوري، والأهم في مسيرته لغاية الآن مع العروبة، لأنه منح فريقه نقاط المباراة المهمة أمام الحمرية، بالإضافة إلى أنه واصل التسجيل للقاء الثاني على التوالي، حيث سجل بالجولة الماضية هدفاً مهماً في مرمى مصفوت، بالإضافة إلى هدفه من ركلة جزاء في الجولة الأولى أمام الفجيرة، ليصل للهدف الخامس في الدوري، ويرفع رصيده إلى 8 أهداف بكل المسابقات من أصل 7 لقاءات فقط، حيث شارك في 626 دقيقة منذ بداية الموسم؛ بسبب مشاركاته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية.

وقاد سمير فريقه العروبة للعودة مرتين للمباراة، في كل مرة يتقدم من خلالها الحمرية، ليضع بصمته الأخيرة والثالثة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ليعود العروبة بصيد ثمين، ويكرر حالة الدقائق الأخيرة التي لعبت لصالحه في أغلب الجولات الماضية من الدوري.

ويمتلك الدولي الأردني، البالغ من العمر 26 عاماً، مهارات رائعة في خط الوسط مع دقة التصويب على المرمى، بالإضافة للمراوغة، ويشكل ثنائياً متفاهماً مع المخضرم نواف مبارك في صفوف الفريق.