3.1 % معدل نمو اقتصاد كوريا الجنوبية المتوقع العام الجاري

سيؤول (د ب أ)

توقعت هيئة بحثية محلية أمس، نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.1% هذا العام، وأرجعت ذلك إلى النمو القوي للاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن معهد هيونداي للأبحاث القول، إنه عدل نسبة النمو ارتفاعاً بواقع 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة منذ شهرين. وقال المعهد إنه يتوقع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2018 بنسبة 2.8%.

وأوضح المعهد أن «نمو اقتصاد كوريا الجنوبية يرجع بصورة كبيرة إلى الانتعاش الاقتصادي في أنحاء العالم». وقال المعهد، إن تحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، التي توترت خلال الأشهر الماضية عقب قرار سول بنشر نظام صاروخي أمريكي على أراضيها، له تأثير إيجابي على انتعاش رابع أكبر اقتصاد في آسيا. ولكن على الجانب السلبي أضاف المعهد أن ارتفاع معدل الدين لأكثر من 1400 تريليون وون (1.27 تريليون دولار) يمكن أن يؤثر سلبا على النمو.