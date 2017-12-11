الخلافات الصينية الأميركية تعرقل طموحات «التجارة العالمية»

بوينس آيرس (أ ف ب)

بدأت منظمة التجارة العالمية، التي تشهد خلافات حول الصين، وتبدو عاجزة عن إطلاق دورة جديدة من مفاوضات واسعة، اجتماعاً وزارياً أمس في بوينس آيرس، الأول منذ وصول دونالد ترامب الذي ينتقدها باستمرار، إلى الرئاسة في الولايات المتحدة. وتعقد المنظمة التي تضم 164 بلدا من 10 إلى 13 ديسمبر اجتماعها الوزاري نصف السنوي الحادي عشر.

واستهدف ترامب الذي يرفع شعار «أميركا أولا» باستمرار هذه المنظمة التعددية. وقال موظف فرنسي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس، إن واشنطن لا تستبعد إعادة التفاوض حول اتفاقات تجارية أبرمت برعاية المنظمة، وتواجه انتقادات لعرقلتها تعيينات داخل هيئة فض الخلافات في المنظمة.

وهذه الهيئة التي تعد أحد أسباب تأسيس المنظمة تنظر في النزاعات بين الحكومات حول الدعم المالي للسلع أو الرسوم الجمركية. فهي تلعب مثلا دورا كبيرا في الحرب التجارية بين المجموعتين الأميركية والأوروبية للصناعات الجوية بوينغ وايرباص.

وترى واشنطن أن الهيئة وعدت مرات عدة باتباع سياسة «أكثر جرأة» للدفاع عن مصالحها. وصرح مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في نهاية نوفمبر أن «هناك عددا من المواضيع المطروحة وقد تكون هناك بعض أوجه التقارب في أمور معينة. قد نتفق وقد لا نتفق على بعض القضايا. لا أعرف». إلا أنه قال إنه يعتقد أن «بوينس آيرس ستكون مرحلة إضافية في إدارة تحرير التجارة».